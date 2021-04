Siseministeeriumi uue hoone arhitektuuriline lahendus selgub suve lõpuks

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas möödunud aasta lõpus välja arhitektuurivõistluse uue peahoone arhitektuurilise lahenduse leidmiseks. Praeguseks on RKAS leidnud bürood, kellelt oodatakse mais uue hoone ideekavandit, žürii valib nende hulgast sobiva suve lõpuks.

Siseministeeriumi uus hoone kerkib Lennusadama lähedusse aadressile Vesilennuki tänav 9.

Mullu väljakuulutatud arhitektuurikonkursi tähtaeg oli tänavu jaanuaris, mil selgitati välja bürood, kes on arhitektuurivõistlusel osalemisest huvitatud.

"Tänaseks on siseministeeriumi uue hoone arhitektuurivõistlusel osaleda soovijad võistlusjuhendi kätte saanud ning ideekavandite tähtaeg on mai lõpp. Peale seda saab žürii esitatud ideekavandeid hindama hakata ning oma valikud teha," ütles RKAS-i pressiesindaja Mariliis Sepper ERR-ile.

Sepperi sõnul võtab žürii töö ideekavanditega tavaliselt aega paar kuud ja eeldatavasti selgub uue hoone lahendus suve lõpuks.

Siseministeerium teatas 2018. aastal, et ministeeriumi praegune hoone vanalinnas on jäänud liiga suureks ja ei vasta ministeeriumile olulistele tingimustele, sealjuures on raske tagada vajalikke turvanõudeid.

Ministeeriumi praegune hoone vajaks lähiaastatel hinnanguliselt kuue miljoni euro eest investeeringuid, uue hoone ehitus peaks maksma ligikaudu 10 miljonit eurot.