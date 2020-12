Koroonaoht mõjutab muuseumide jõuluprogramme

Rannarootsi muuseumi jõuluturg ja lastele mõeldud jõulumaa jäävad tänavu ära. Ligi tunni aja pikkune jõulumaa programm on olnud varasematel aastatel populaarne lasteaia- ja koolirühmade seas, kuid tänavu seda ei tule, ütles Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm.

"Arvestades meie ruumide piiratud võimalusi ja et meil puudub ka ventilatsioon, siis kahjuks me pidime tänavu laste jõulumaa ära jätma. Ühele koolile on programm umbes tund või natukene rohkem ja üheks tunniks me ei saa kahjuks lapsi meie kitsastesse ruumidesse praegu kokku panna," rääkis Kalm.

Kuna külastajate arv on talveperioodil niikuinii väiksem, siis tavakülastajatele on muuseum Kalmu sõnul jätkuvalt avatud.

Iloni Imedamaa juhataja Maarja Kõuts ütles, et nemad teevad detsembris rea töötubasid, kuid koroona tõttu on kasutusel ettevaatusabinõud.

"Me sisustasime sellel aastal oma käsitöökoja, mis on selline suurem ruum, kus on rohkem õhku. Sisustasime selliseks vahvas jõulumeeleolus ruumiks. Seal me saame perekonna-kaupa inimesed kenasti laudade taha istuma sättida nii, et nad on üksteisest piisaval kaugusel ja muidugi töötajad ise, me kanname maske ja ka kindaid kui vaja. Töövahendid oleme laudade kaupa eelnevalt ära jaotanud, et keegi kellegagi kääre ega muid abivahendeid jagama ei pea."

Kõuts ütles, et lisaks eelregistreeritakse kõik Iloni Imedemaa töötubades osalejad.

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärn kinnitas rahvusringhäälingule, et jõuluperioodil ongi sihtasutuse muuseumides üldine põhimõte see, et piiratud osalejate hulgaga üritusi, mis on turvaliselt korraldatud, siiski tehakse.