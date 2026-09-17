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Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

Eesti
Binturong.
Binturong. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tallinna loomaaia noored binturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mistõttu tuli troopikamaja külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on binturongid Maru ja Maimu kolitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa.

Maru ja Maimu suutsid paari nädala jooksul nad neli korda oma puurist välja murda.

Esimest korda panid karukassiks kutsutavad loomad puurist plehku augusti lõpus, kui Roccal al Mares toimus Ironman ning loomaaia läheduses oli üleval suur lava.

"See oli päris lärmakas nädalavahetus, päris mitu looma olid häiritud sellest. Ma ei tea, kas see oli sellest, et olud olid kuidagi halvasti. Lava oli kuidagi suunatud meie poole, tuul oli meie poole suunatud. Igatahes kuidagi väga õnnetult juhtus, et see heli oli loodetust palju valjem. Ja siis esimest korda otsustasid nemad põgeneda öösel, mis on nende jaoks kõige aktiivsem aeg. See üritus toimus ka öösel päris pikalt. Tõenäoliselt nad läksid otsima mingisugust vaiksemat kohta," rääkis Tallinna loomaaia juhtiv ulukihooldaja Tiiu Ramst.

Esimest korda õnnestus loomad kiiresti kätte saada, järgmised korrad on olnud korralik peavalu.

"Kõige hullem oli teine kord, kui nad põgenesid. Siis oli üks nendest - Maru - otsustanud ventilatsioonisüsteemi toru otsa minna, mis on päris kõrgel lae all. Ja see on ühe aediku kohal, mis on 45-kraadise katusega, kuhu keegi ronima ei hakanud," lausus Ramst.

Nii ei jäänudki muud üle, kui troopikamaja sulgeda ja jääda looma meelemuutust ootama. Kolmandal päeval ajaski tühi kõht karukassi liikvele. Et õe-venna põgenemishimu piirata, pandi aedikusse lisatara ja elektrikarjusesse särtsu juurde. Aga sellestki polnud abi

"Võimalik, et stressist olenevalt nad väga tahtsid põgeneda aedikust ja võtsid riski ja hüppasid sinna kalju peale niimoodi, et oli kõht vastu karjust. Neil on väga paks karvkate ja tundub, et see karjus ei mõjunud neile läbi selle karvkatte," rääkis Ramst.

Pärast neljandat edukat põgenemist otsustati õde-vend kolida tühjaks jäänud kõrvalpuuri, mida katab võrk. Loomad on püüdnud ka sealt välja murda, kuid esialgu tulutult. Ema-isa kaisus magama harjunud loomalapsed on selle peale sügavalt solvunud.

"Nad on väga kurvad. Alguses nad istusid mitu päeva toas, ei tahtnud siia aedikusse tullagi ja kui nad siia aedikusse tulid, siis nad ronisid ainult mööda seda kalju äärt, üritasid läbi selle võrgupressida ennast ja jäid sinna kalju ja võrgu vahele," ütles Ramst.

Hooldaja sõnul hakkavad binturongi-teismelised nüüd uue koduga leppima ja kuna nad on kohe-kohe täiskasvanuikka jõudmas, siis ema-isa juurest oleks neil nii ehk nad tulnud varsti välja kolida.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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