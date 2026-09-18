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Põllumajandusmuuseumist sai MUHK

Eesti
MUHK-i peamaja
MUHK-i peamaja Autor/allikas: MUHK
Eesti

Reedest kannab Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti Põllumajandusmuuseum uut nime Maaelu uudishimukeskus ehk MUHK. Uus nimi tähistab muuseumi tegevuse laienemist.

Eesti maaelu ja põllumajanduse ajaloo kõrval toob muuseum senisest tugevamalt esile tänapäeva ja tulevikku ning otsib seoseid mineviku, praegusaja küsimuste ja tuleviku võimaluste vahel.

Põllumajandusmuuseum on aastakümneid kogunud, säilitanud ja tutvustanud Eesti maaelu ja põllumajanduse pärandit. See ülesanne ei kao koos senise nimega. MUHK-is jäävad alles nii ajalugu, kogud, ajaloolised esemed, masinad, lood kui ka oskused, kuid muutub viis, kuidas nende kaudu maaelust räägitakse.

SA Eesti Maaelumuuseumid juhataja Kadri Valneri sõnul ei piirdu muuseum enam ammu ainult mineviku vahendamisega.

"Muuseum ei räägi ainult minevikust, vaid vaatab ka tulevikku. Räägime meie uuel näitusel igapäevastest maaeluteemadest, toidujulgeolekust ning jõuame välja tuleviku toidulauani. Maaelu Uudishimukeskusena toome muuseumile omase ajalookäsitluse kõrvale senisest tugevamalt ka tänapäeva ja tulevikuvaate," sõnas Valner.

Nimevahetus on pikema muutuse üks nähtavamaid verstaposte ning uus lähenemine hakkab järk-järgult läbima kogu keskuse tegevust.

Reedel avatakse MUHK-is uus rohkem kui 600 ruutmeetri suurune püsinäitus "Milleks mulle muld?! Seemnest saagini, äkkest robotini", mis ühendab samuti ajaloo, tänapäeva ja tuleviku. Näitus liigub mulla maailmast põllumajanduse ja toidu teekonna kaudu satelliitide, robotite, tehisaru ning tuleviku toidulauani.

SA Eesti Maaelumuuseumid nimi ja struktuur ei muutu. Sihtasutusel on jätkuvalt kolm tegevuskohta: MUHK (Maaelu Uudishimukeskus) Ülenurmel, C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal ja Tori hobusekasvandus Toris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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