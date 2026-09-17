X!

Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata

Eesti
Rail Balticu terminali ehitamine Ülemistel. Pilt on illustratiivne.
Rail Balticu terminali ehitamine Ülemistel. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Valitsus kaalub võimalust lükata Rail Balticu valmimine nelja aasta võrra edasi. Kui Eesti ehitaks oma trassiosa valmis 2030. aastaks, nõuaks see oluliselt suuremat riiklikku omaosalust. Kui lükata valmimistähtaeg 2034. aastale, on võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusrahasid.

Eelarve kõneluste raames arutab valitsus võimalust lükata Rail Balticu valmimine aastasse 2034. Kuigi Eesti on võimeline ja valmis ehitama kogu trassi valmis aastaks 2030, ei pruugi see olla mõistlik.

"Eesti vaates on Rail Baltic 2030. aastaks tehniliselt valmimas – me oleme võimelised seda tegema –, aga see võib tähendada, et maksame rohkem oma maksumaksjate raha. Kui me teeme seda Euroopa finantsperioodi jooksul, ehitades mõned lõigud aeglasemalt, siis on meil võimalik kasutada suurel hulgal Euroopa raha. Praegu käibki debatt nende valikute vahel. Järgmisel neljapäeval kirjeldame täpselt, kuhu me välja jõuame. See saab olema Baltimaade ühine positsioon ja arusaam asjast," lausus peaminister Kristen Michal.

Michal lisas, et kuna järgmine Euroopa finantsperiood kestab 2034. aastani ja Eesti tahab rohkem raha ära kasutada, peab see olema võimalikult lähedal 2030. aastale.

"Kuid kogu trass peab valmis saama enne 2034. aastat. Selle aja sees saab ehituslõike tõsta ja neid otsustab Rail Baltic. Aga enne järgmist nädalat ei saa detailselt vastata, sest me räägime selle Baltimaade vahel läbi," ütles peaminister.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas sõnas, et Rail Balticu järgnevate etappide planeerimine on eelarvekõnelustel oluline arutelupunkt ning kõik kolm riiki peavad ehitusprotsessis püsima ühises graafikus.

"Graafikud on vaja sünkroniseerida ja vaadata, millised plaanid nendega on. Teiseks on oluline Euroopa Liidu raha kasutamise ajastamisperiood. Kuna meil on kõik alles lahti, ei ole Rail Balticu osas hetkel öelda muud, kui et need kaks olulist elementi tuleb läbi planeerida, enne kui saame teha mingeidki otsuseid ajagraafiku osas. Peame teadma, millal saabuvad Euroopa Liidu rahad, millal saame need käiku võtta, kui kiiresti suudame neid vahendeid kasutada ja millise ajagraafiku me paika paneme. Järgmise perioodi Euroopa Liidu rahade kasutamise lõpptähtaeg on tõepoolest 2034. aasta," selgitas Kallas.

Michal lisas, et Eesti on olnud Rail Balticu ehitamises Baltimaade kõige edukam.

"Me oleme kõige tublimad ja suudame trassi 2030. aastaks valmis teha. Aga kui ehitame kiiremini, kulutame rohkem oma raha. Kui ehitame veidi aeglasemalt, saame kasutada oluliselt rohkem Euroopa raha. Selle vahel see valik tegelikult käibki," ütles Michal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:19

Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga

16:05

Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata

16:02

Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera

15:45

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

15:43

U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust

15:40

TS Laevadel on olnud hea aasta

15:38

Ulf Kristersson astus Rootsi peaministri ametikohalt tagasi

15:25

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

15:16

Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

15:14

Pesur ja Randalu lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

12:58

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

14:08

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

10:50

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

16.09

Sõja 1666. päev: Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

16.09

22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

16.09

Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg

ilmateade

SPORT

16:19

Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga

15:43

U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust

15:14

Pesur ja Randalu lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

14:55

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

loe: kultuur

16:02

Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera

15:16

Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

15:13

Peedu Kass: kontrabass on õrna südamega hiiglane

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

loe: eeter

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

13:33

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

12:13

Rajaleidja: jalgu trampiv vanem annab märku lahendamata suhtlusprobleemist

Raadiouudised

12:30

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

12:25

Telefonikelmid on taltunud

12:25

Koolides napib tugispetsialiste

12:25

Raadiouudised (17.09.2026 12:00:00)

10:50

USA Esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketi

09:25

Raadiouudised (17.09.2026 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

16.09

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

16.09

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

16.09

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo