Facebook ja Google on Vietnamis kiirelt muutumas inimõigusvabaks tsooniks, sest tehnoloogiahiiud aitavad kaasa tsensuurile, hoiatas teisipäeval Amnesty International.

Kommunistlik Vietnam on juba ammu oma kriitikuid trellide taha pannud. Kuna sõltumatu meedia on riigis keelatud, võeti nüüd sihikule Facebook, mida aktivistid üha enam kasutavad.

Sotsiaalmeediaplatvorm on varem sel aastal teatanud, et tõkestas sisu, mille võimud ebaseaduslikuks kuulutasid. Amnesty raport kinnitab, et viimase kuue kuu jooksul kümnekordistus valitsustsensorite käsul kustutatud materjali hulk eelmise sama pika perioodiga võrreldes.

Inimõigusorganisatsioon intervjueeris teisipäeval avaldatud raporti tarbeks 11 aktivisti, kelle postitusi Facebook Vietnami korraldusel sel aastal piiras. Lisaks rakendas kolme aktivisti puhul piiranguid Google'ile kuuluv YouTube.

Vahistamismääruse eest Vietnamist põgenenud Nguyen Van Trang ütles, et alates maist on kustutatud kõik ta postitused, mis puudutavad Vietnami kompartei juhti Nguyen Phu Trongi ja selle juhtivat liiget Tran Quoc Vuongi. Samuti blokeeriti Vietnamis tema YouTube'i postitusi.

"Facebooki ja Google'i järeleandmine ei tähenda ainult teabe tõkestamist, vaid see takistab ka rahva arengut olukorras, kus inimestel pole eriti võimalusi poliitilises tegevuses osaleda," leidis Trang.

Vietnamis kasutab Facebooki rohkem kui 53 miljonit inimest ehk üle poole elanikkonnast. Samuti on see kohaliku ettevõtluse oluline turundusplatvorm.

Ekspertide hinnangul on Vietnam Facebooki ja Google'i jaoks suurimat sissetulekut pakkuv riik Kagu-Aasias.

Amnesty hoiatab, et kui mõni aeg tagasi pandi sotsiaalmeediale suuri lootusi vabaduse edendamisel, siis nüüd on need platvormid kiirelt muutunud inimõigusvabadeks tsoonideks.

Informatsiooniminister Nguyen Manh Hung kinnitas läinud kuul riigimeedias, et tehnoloogiaettevõtted on täitnud rohkem kui varem nõudeid halva informatsiooni ning partei ja riigi vastu suunatud kihutustöö kõrvaldamiseks.

Samas artiklis öeldakse, et Facebook on sel aastal täitnud 95 protsenti valitsuse esindatud nõuetest ja YouTube 90 protsenti.

Facebooki kõneisik seevastu väidab, et ettevõte on sõnavabaduse kaitseks maailmas palju ära teinud.

"Viimase mõne kuu jooksul oleme tunda saanud täiendavat survet Vietnami valitsuselt sisu piiramiseks, aga me tahame siiski teha kõik, mida me suudame, et meie teenused jääksid inimestele ligipääsetavateks ja nad saaksid end seal jätkuvalt väljendada," kinnitas kõneisik.

Google ja Vietnami võimud pole seni kommentaarisoovile vastanud.