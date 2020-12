1. jaanuaril ei muutu Padari sõnul veel midagi peale selle, et veeteede amet, lennuamet ja maanteeamet hakkavad ühist nime kandma. "Olulised on edaspidised sammud, kuidas struktuur hakkab kenasti ühte jalga tööle," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Padari hinnangul on lähiaja kõige olulisem ülesanne see, et järgmiseks aastaks ligi 200 miljoni euro eest planeeritavad investeeringud tehtud saavad. "Et saaks kenasti hangetesse, kenasti korraldatud ja tehtud," ütles ta.

Meremeeste murele, et veeteede ameti kadumisega jääb merendusega seotud probleemidele vähem tähelepanu, vastas Padar, et ühtegi valdkonda eelistama ei hakata, sest kõik kolm on Eestile väga olulised.

"Iga valdkonnas on omad väljakutsed. Enne tahaks kohtuda inimestega, kohtuda võtmejuhtidega ja vaadata koos, kas minu visioonid ühtivad nende omadega," lausus Padar.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas neljapäeval riigikantselei valikukomisjoni ettepanekul loodava transpordiameti juhiks Kaido Padari. Varem on Padar juhtinud aktsiaseltsi Eesti Talleks, osaühingut TS Laevad ja kuulunud Eesti Posti juhtkonda