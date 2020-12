Ida-Virumaa ei ole rahul otsusega suunata fondiraha ka naabermaakondadesse

Ida-Virumaa omavalitsused said lõppenud nädalal teada, et valitsus ei plaaani Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist kogu 340 miljonit eurot suunata ainult Ida-Virumaale, vaid ka naabermaakondadesse, kirjutab Põhjarannik. Ida-Virumaa omavalitsuste liidu hinnangul on maakonda petetud.

"Ida-Virumaad on tegelikult petetud," ütleb Ida-Virumaa omavalitsuste liidu (IVOL) esimees Eve East lehele, märkides, et selle fondi raha on üheselt mõeldud rohepöördega kaasnevate mõjude leevendamiseks vaid nendele piirkondadele, kus kaevandatakse fossiiilseid kütuseid elektrienergia tootmiseks. Eestis on selleks piirkonnaks üksnes Ida-Virumaa.

340 miljoni euro kasutamise üle on sel aastal toimunud arvukalt nõupidamisi, kuhu on kutsutud nii ettevõtjaid kui Ida-Virumaa erinevate organisatsioonide esindajaid. Kohalike elanike seas viidi läbi ka küsitlus. Kõige selle põhjal kujunes Easti sõnul ühine seisukoht, et 90 protsenti 340 miljonist tuleb suunata uute töökohtade loomiseks Ida-Virumaal ja 10 protsenti elukeskkonna parandamiseks. Selle aasta lõpus peab valitsus esitama raha kasutamise ettepanekud Euroopa Komisjonile.

Rahandusminister Martin Helme ütles neljapäeval, et valitsus otsustas kabinetiistungil laiendada Ida-Virumaa jaoks mõeldud raha kasutamist naabermaakondadesse. Samuti märkis ta, et õiglase ülemineku fondist on plaanis ettevõtluse arendamiseks suunata vaid pool raha ning ülejäänud osa on kavas kasutada mitmesuguste muude valdkondade rahastamiseks.

Easti sõnul on see halb tagasilöök, mis pöörab pea peale senise ettevalmistava töö. "Kuuleme järjest, et samast rahast tahetakse nüüd lahendada ka koroonaviirusega tekkinud probleeme ja muid asju. See raha ei ole selle jaoks mõeldud."