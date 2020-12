Frosch: Rumeenia sotsiaaldemokraatide edu on selgitatav madala valimisaktiivsusega

Sotsiaaldemokraatide suur edu Rumeenia valimistel on selgitatav madala valimisaktiivsusega, ütles Ants Frosch, kes oli suursaadik Rumeenias 2015-2019.

"Kui ainult vähem kui kolmandik valijaid osaleb, siis on üsna loomulik, et edu saadab neid, kellel on kõige tugevam ja pikema ajalooga organisatsioon. Ja Rumeenia sotsiaaldemokraatliku partei organisatsioon ulatub mitte ainult 1980. aastatesse, vaid veel kaugemale, sest mõnes mõttes on tegemist siiski postkommunistliku parteiga, mis on võtnud üle nii parteiaparaadi kui ka varad," selgitas Frosch "Välisilmas".

Tema sõnul toimusid valimistel aga lisaks liberaalide ja sotsiaaldemokraatide vastasseisu kõrval suured muutused parlamendi selles osas, mis tavaliselt valitsusest välja jääb. Ta tõi välja, et täiesti uus tulija poliitilisel areenil on Rumeenia Ühinenud Allianss, mis on parempopulistlike seisukohtadega.

President Klaus Iohannis on öelnud, et tema ei nimeta sotsiaaldemokraatide kandidaati peaministriks, mis tähendab, et aasta aega vähemuses valitsenud liberaalid võivad ka uue valitsuse moodustada.

Frosch selgitas, et Rumeenia meedias avaldatud spekulatsioonide järgi võib olla liberaalidel võimalus valitsus moodustada liiduga, kuhu kuuluvad Päästke Rumeenia ning endise peaministri Dacian Ciolose liikumine, mis sai valimistel 15 protsenti häältest. Lisaks on võimalus ka valitsusse võtta Ungari vähemuse partei, mis kogus kuus protsenti häältest.