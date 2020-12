Ida-Virumaa plaanib maski kandmise propageerimise kampaaniat

Ida-Virumaa omavalitsuste liit tahab teha maakonnas maski kandmise propageerimise kampaaniat, milleks soovib valitsuselt tuge, et see eraldaks täiendavalt Ida-Viru maakonnale 20 000 ühekordset maski.

Päästeameti Ida päästekeskuse juhitud regionaalne kriisikomisjon ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit nendivad, et Ida-Viru maakonnas on jätkuvalt COVID-19 positiivsete isikute kasv ning ka tervishoiusüsteem on kriitilises seisus. Pöördujad leiavad, et maakonnas tuleb suurendada elanikkonna teadlikkust ning juhtida isikliku eeskujuga tähelepanu maskide kandmise täitmise kohtusele.

"Ida-Virumaa kohalikel omavalitsustel ja regionaalsetel riigiasutustel on plaan läbi viia nädal aega kestev maski kandmist propageeriv kampaania, vestelda nende inimestega, kes maski ei kanna ning anda neile tasuta mask. Oleme seisukohal, et nädal aega maski kandmisele tähelepanu juhtides suudame kaasa aidata viiruse leviku peatamisele Ida-Virumaal," kirjutasid Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juht Eve East.

Nad kirjutasid peaminister Jüri Ratasele ja riigihalduse minister Anneli Otile, et valitsus toetaks Ida-Virumaa maski kandmise propageerimise kampaaniat ja eraldaks täiendavalt Ida-Viru maakonnale 20 000 ühekordset maski.

"Selline tegevus näitaks väga selgelt riigi panustamist hetkel Eestis kõige keerulisemas olukorras olevasse piirkonda," nentisid Holzmann ja East.

Esmaspäeva hommikuse seisuga oli Ida-Virumaa nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta Eesti maakondadest kõige suurem - 978,7.