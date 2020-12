Tartu Ülikool loob intellektuaalomandi vahendamise ettevõtte

Ettevõte UniTartu Ventures OÜ ülesandeks saab koondada kokku ülikooli intellektuaalomand ja seda erinevatele investoritele tutvustada. Tartu Ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul võib kogutavaks intellektuaalomandiks olla ülikooli teadlaste poolt tööülesannete täitmise käigus tekkinud andmed, teadusuuringute tulemused või patendid, mida ei ole juba loovutatud olemasolevatele ettevõtetele.

"Selle baasil tekib just selline intellektuaalomand, mida me sinna ettevõttesse suuname. Üliõpilaste huvitavad mõtted ja ideed kuuluvad neile endile, aga ei ole võimatu, et ka üliõpilased ja doktorandid, võib-olla isegi vilistlased soovivad oma ideid selle ettevõtte kaudu tulevikus kommertsialiseerida," rääkis Puura.

Ülikooli intellektuaalomandit on edaspidi võimalik loodava osaühingu kaudu investeerida kasvufaasis ettevõtetesse, mis soovivad luua teadus- ja tehnoloogiamahukaid ettevõtmisi. Ehk kui on investor, kes mingisugusest ülikooli intellektuaalomandist on huvitatud, siis luuakse koos investoriga uus ettevõte, kus intellektuaalomandi osa edasi arendatakse. Intellektuaalomandi baasil omandab ülikooli koostöö-ettevõttes vähemusosaluse. Sel moel panustatakse Puura sõnul Eesti nutika majanduse kiirendamisele.

"Kõik ju loodavad, et ülikoolide baasil tekiks üha rohkem väljundit ka riigi majandusellu ja seda on kogu aeg ka toimunud, aga viimasel ajal on see lihtsalt intensiivistunud," tõdes Puura.

Ta tõi näiteks Äripäeva viimase keemiatööstuse edetabeli, mida juhivad kaks ülikoolist võrsunud ettevõtet. "Me näeme, et ideede hulk ja maht on viimasel perioodil kasvanud, see tähendab, et ka investorite huvi tõenäoliselt kasvab ning selle ladusamaks korraldamiseks loomegi sellise ettevõtte," rääkis ülikooli arendusprorektor.

Ettevõte on plaanis ametlikult asutada veel käesoleva nädala jooksul. Praegu toimub sellele tegevjuhi otsimine.