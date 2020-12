Ülikoolid loodavad kevadsemestril taas kontaktõppega alustada

Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakonna juhataja Berta Leesment ütles ERR-ile, et kõik õppekavad on tehnikaülikoolis uue aastani kaugõppel.

Erandina võivad Leesmenti sõnul õppehoonetesse tulla vaid nende erialade üliõpilased, kellele pole eksamit, arvestust, kontrolltööd, personaalset konsultatsiooni või praktilist õpet võimalik distantsilt korraldada.

"Juhul kui valitsuse otsus sellisel kujul jääb kehtima ka peale aastavahetust, siis on eksameid ja arvestusi lubatud ülikooli ruumides teha, aga eelistatud on veebipõhised eksamid-arvestused," selgitas Leesment.

Kevadsemestril eelistaks aga ülikool kontaktõpet, kuid Leesmenti sõnul tuleb arvestada koroonaviiruse leviku olukorraga.

"Kui epidemioloogiline olukord riigis ei parane, siis oleme valmis alustama kevadsemestril õppetööd distantsõppe vormis," lisas ta.

EKA täpsem kava on veel koostamisel

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) kommunikatsiooniosakonna juhataja Solveig Jahnke ütles ERR-ile, et praegu on kõrgkoolis eksamisessioon, kuid auditoorset tööd majas ei toimu.

"Majja lubatakse vaid vältimatuid tegevusi, näiteks eksamid, doktoritööde kaitsmised. Kevadsemester algab enamusel alles 25. jaanuaril. Enne seda on uurimistööde, valikainete, meistriklasside nädal," selgitas ta EKA õppekorraldust.

Jahnke sõnul näitas kevadine kogemus, et distantsõppega saadakse ilusti hakkama, kuid seejuures on keeruline läbi viia praktilisi aineid, kus töökodade, stuudiote ja laborite kasutamine on vältimatu.

"Selleks on aga ka plaan olemas, kasutatakse hajutamise printsiipi või meistrid teenindavad tudengeid ühekaupa ja kõik ruumikasutajad registreeritakse.

Praegu veel koostatakse uue semestri täpsemaid plaane, mis suudaks anda raamistiku igasugusele olukorrale, mida pandeemia võib põhjustada," lisas ta.

EMÜ-l on kevadeks kaks stsenaariumit

Maaülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Risto Mets ütles ERR-ile, et semestri lõpuni toimub kogu õppetöö kaugõppena.

Ka eksameid tuleb Metsa sõnul teha distantsilt. Mets lisas, et sõltuvalt riigis kehtivast olukorrast otsustab rektor, kas eksamiteks lubatakse jaanuarikuus üliõpilastel ka füüsiliselt kohale tulla.

"Uuel aastal loodame väga epidemioloogilise olukorra leevenemist, sest nii õppejõud kui üliõpilased eelistavad silmast silma õpet. Samuti ei ole praktilisi oskusi tihti võimalik veebi vahendusel õpetada. Eelkõige veterinaarmeditsiinis, aga ka mitmetel teistel aladel," selgitas Mets.

Maaülikoolil on kevadeks valminud kaks stsenaariumit: esimene on tavapärase õppega jätkamine ning teine on veebipõhine õpe.

"Juhul kui kevadeni ei ole võimalik õppetööd ja praktikat füüsiliselt läbi viia, võib ülikool võimaldada lõpetama hakkavatele üliõpilastele pääsu laboratooriumitesse, et teha ära lõputööks vajalikud katsed. Seda mõistagi ükshaaval ning pärast igat külastust ruumid ja töövahendid puhastatakse," sõnas Mets.

TÜ ja TLÜ veel plaane ei avalikusta

Tartu Ülikoolis (TÜ) toimub kaugõpe samuti kevadsemestrini ning kõik eksamid ja arvestused tehakse veebis. Samas on põhjendatud erandite puhul eksameid lubatud teha ka auditooriumis, seisab ülikooli kodulehel.

"Praktikume võib detsembris teha väikestes rühmades, kui see on vältimatult vajalik. Pole aga kindel, kas neid ka jaanuaris teha saab. Soovime vältida olukorda, kus üle Eesti koju suundunud üliõpilased peavad mitu korda Tartusse sõitma," kirjutas ülikool.

Kevade kohta aga veel lõplikke otsuseid tehtud pole.

"Ülikoolis mõeldakse juba ette ka kevadsemestrile, kuid täpsemaid suuniseid on täna veel vara anda. Jälgime pidevalt riiklikke juhtnööre ja teeme otsuseid jooksvalt, vastavalt epidemioloogilisele olukorrale," ütles TÜ kommunikatsioonijuht Viivika Eljand-Kärp.

Tallinna Ülikooli (TLÜ) kommunikatsioonijuht Sulev Oll ütles ERR-ile, et uue aastani ollakse kõrgkoolis distantsõppel.

"Kevade kohta on meil küll plaanid, kuid soovime need enne avalikustada esmalt ülikooli sees. Teeme seda uue aasta alguses. Praegu saame vaid öelda, et ülikool on kogu käesoleva poolaasta arvestanud võimalusega, et peame minema veebiõppesse ning jätkame samal kursil. Uus semester algab jaanuari viimasel nädal ning seega on meil aega konkreetseid otsuseid ja ettevalmistusi teha," selgitas ta.