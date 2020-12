Politsei tahab, et ettevõtjad kontrolliksid rohkem maskikandmise kohustust

Mitmed Harjumaa ettevõtted on saanud politseilt kirja, mille kohaselt võiksid nad rohkem jälgida klientide maskikandmise kohustust. Ettevõtjad ei näe võimalust kohustada oma töötajaid sellega eraldi tegema. Politsei kinnitab, et tegemist oli soovitusliku sisuga kirjaga.

Üks sellise märgukirja saaja oli tanklakett Circle K. Politsei teatel ei kanna väga paljud nende kliendid teenindusjaamas sees maske.

"See on ka meie enda klienditeenindajate tagasiside, et see tõesti nii on, et inimesed hüppavad enda arust korraks poodi sisse," nentis Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.

Politsei pakkus ettevõttele, et teenindajad võiksid keelduda maskita inimest teenindamast. Realo hinnagul ei ole see lihtsalt võimalik ei majanduslikult ega praktiliselt.

"Kliendil on võimalik väljas tankida ja ja tulla sisse maksma. Siis meil ei ole võimalik öelda, et ilma maskita meil ei ole võimalik kütuse eest arve maksta. Teine pool on see, et klienditeenindaja töötab peamiselt leti taga ja tal ei ole võimalik ukse peal kliendi sisenemisel hakata kontrollima, kas inimesel on mask või mitte," rääkis Realo.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et tõepoolest, politsei kontrollib nii maski kandmist või nina ja suu katmist kui ka muudest ohutusreeglitest kinni pidamist igapäevase töö kõrvalt, aga on tehtud ka spetsiaalseid kontrollkäike.

"Selle eesmärgiga, et inimesi nõustada, rääkida, suhelda turvaettevõtjatega nendes kaubanduskeskustes, suhelda müüjate ja teenindajatega. Küsida, kuidas neil on läinud, anda neile soovitusi, kuidas inimesi mõjutada, et inimesed peaksid kinni ka piirangutest," ütles Jaani.

Politsei saabki ettevõtetele, kus piirangutest kinni ei ole peetud, saata soovitusliku märgukirja, sest ettevõtet ei saa karistada klientide käitumise pärast. Selle üle, kas üksikisikut saab seaduse järgi karistada, on palju vaieldud. Valitsuse hinnangul saab, aga ka see ei ole politsei rida.

"Täna on see pädev ametiasutus terviseamet. Ja meie siis vajadusel edastame nendele need andmed," märkis Jaani.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitas, et neil on menetlejad, kes neid väärtegusid hakkavad menetlema. "Kui see põhjus on ikka piisavalt suur, et see inimene ei taha aru saada, et need piirangud või tegevused on sellised, mis on vajalikud tänase väga raske nakkusohu kõrvaldamiseks, siis sellele peab vastavalt reageerima," lausus Lanno.

Sunniraha veel kellelegi Lanno sõnul määratud ei ole. Terviseamet on politseiga kokku leppinud järelevalve tõhustamises, seda eriti Ida-Eestis.