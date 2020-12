Ingrid Rüütel: abielu ja kooselu võiksid olla seaduste ees võrdsed

Ehk leiaks abielureferendumi suhtes kompromissi, soovib folklorist Ingrid Rüütel. "Näiteks: abielu on mehe ja naise vaheline liit, kooselu on kahe samasoolise liit. Mõlemad on seaduste ees võrdsed," pakub ta intervjuus ajalehele Pealinn .

"Need, kes religioossetel, traditsioonilistel või muudel põhjustel pooldavad traditsioonilist abielu, võiksid olla rahul, samas poleks ka samasoolistel põhjust rahulolematuseks," ütleb Ingrid Rüütel vastuseks ajakirjanik Virkko Lepassalu küsimusele, kas president Rüütli abikaasa kavatseb abielureferendumil osaleda, seal oma hääle anda.

Abielureferendumi algatasid valitsusliidu ehk Keskerakonna, EKRE ja Isamaa parlamendifraktsioonid, et küsida 18. aprillil 2021 rahvahääletusel, kas abielu peaks Eestis jääma mehe ja naise liiduks. EKRE ausesimees on Vabariigi President 2001-2006 Arnold Rüütel.

"Kaasasündinud samasoolisust ei saa muuta. Aktsepteerigem siis seda – nagu muidki inimlikke erisusi," ütleb Ingrid Rüütel.

Virkko Lepassalu küsis talt, et kombeks on kiruda parempopuliste, ent miks ei taheta rääkida põhjustest, miks nad on paljudes maades maailmas võimule tulnud – vaesusest, tõrjutusest, meeletust kihistumisest?

"Kes on parempopulistid?" küsib Ingrid Rüütel vastu. "See määratlus ise on problemaatiline. Puhast parem- ja vasakpoolust, nagu need kunagi ajalooliselt on kujunenud, tänapäeval pole. Ja mis on populism? Populism tähendab rahva arvamuste eelistamist, vastandina elitarismile ehk siis eliidi seisukohtade eelistamisele."

Kui poliitikud kaitsevad oma rahvuslikke huve, siis pole mingit põhjust neid kiruda, ütleb ta, lisades:

"Iseasi on, et kes on see rahvas, kelle huve nad kaitsevad? Ja kuivõrd nende seisukohad ikka ka tegelikult kaitsevad oma rahva huve? Nende retoorika ja käitumine pole paljudele inimestele, eriti haritumale osale noortest, vastuvõetav. See pigem tõukab neid rahvuslusest eemale. Ja sellest on kahju."