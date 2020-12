"Proovi tulemus oli negatiivne ja mu isolatsioon on nüüd lõppenud ning sellega seoses inimesed, kellega ma olen riigikogus kokku puutunud, ei pea eneseisolatsiooni jääma," ütles Kõva ERR-ile.

Kõva rääkis, et alustas sel aastal ülikooliteed, siis ühel ülikooliga seotud üritusel osales koroonapositiivne inimene, mille tõttu pidi temaga kokku puutunud saadik jääma eneseisolatsiooni kümneks päevaks.

"Ja kuna eelmise nädala alguses olin koos paljude riigikogu liikmetega, siis informeerisin riigikogu juhatust, et kui ka mul peaks tulema positiivne proov, siis sellest tulenevalt on suur oht, et paljud riigikogu liikmed peavad jääma eneseisolatsiooni. Ja et sellest tulenevalt võib riigikogu töö olla häiritud. Aga nüüd on see teema õnneks maas," sõnas Kõva.

Küsimusele, kuidas tal õnnestus ühe päevaga test teha ja juba lõunaks selle tulemus saada, vastas Kõva, et tegemist oli suure avalikku huvi pälvinud teemaga.

"Ma möödunud nädalal uurisin, mis oleks kõik minu poolt tehtavad sammud, et proov ruttu teha. Selgus, et Võrus proovi andes oleks tulemusi pidanud ootama kauem. Seetõttu tuli Tallinna tulla. Kui proov hommikul kell kaheksa teha, siis pole teisi proove veel nii palju ja öeldi, et tulemused võiks siis tulla 13-14 paiku. Nii ka läks," sõnas Kõva.

Kõva negatiivne proov tähendab, et kell 15 algav riigikogu istung toimub tavaviisil, kus tuleb esmaspäeval esimesele lugemisele palju poleemikat tekitanud abielu rahvahääletuse seaduseelnõu.