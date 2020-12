Lutsar rääkis, et esmaspäeval koos olnud teadusnõukoda otsustas teisipäeva hommikul valitsusega kohtumiseks uusi piiranguettepanekuid mitte teha.

"Täna (teisipäeva hommikul - toim) räägime me praegusest olukorrast ja me võtsime seisukoha, et vaatame ära, kuidas uued meetmed toimivad. Praegu soovitame valitsusele, et ootame ja vaatame," sõnas Lutsar.

Küsimusele, kas Eestis võiks teha jõulude ja aastavahetuse ajal kahe-kolme nädala pikkuse laussulgemise, nagu on seda teinud mõned teised riigid, vastas Lutsar, et see ei annaks loodetud efekti.

"See ei ole mitte kellelgi õnnestunud. Ma tean, kes need tervisespetsialistid on, kes seda meil soovitavad. Nad tõid näiteks Inglismaa. Aga seal nakatumine tõusis. Kui inimesi hoida kinni ja siis lasta nad jõuluostlemisele, siis ongi loogiline, et nakatumine tõuseb," rääkis Lutsar.

Ta lisas, et kahe-kolme nädalane riigi n-ö lukku panek ei ole mitte kellelgi õnnestunud ja soovitas vaadata näitena Saksamaad või Prantsusmaad. "Ma väga kahtlen, kas Eesti on esimene riik, kellel see õnnestub."

Lutsar märkis, et praegu tuleb võtta võimalikult rahulikult ja tegeleda probleemidega seal, kus need tekkima hakkavad. Tema sõnul jälgitakse hoolega, kui palju on inimesi haiglates ja kes on haiglates.

"Me peame natuke andma aega. Covid-19 epideemia on nagu kroonilise haige ravi. Seda ravi ei saa iga päev muuta, natuke aega peab vaatama, kuidas asjad toimivad. Kellelgi ei ole maailmas ühte head retsepti, mis meetmed toimivad. Peame proovima erinevaid asju. Ja igal riigil on natuke oma metoodika," sõnas ta.

Lutsar ütle, et talle meeldis esmaspäeval teadusnõukojas kõlanud tõdemus, et mitte ükski meede ei tööta, kui inimesed sellest kinni ei pea.

"Ei ole mõtet uusi ja uusi piiranguid kehtestada, kui neist kinni ei peeta. Meil on piisavalt meetmeid. Eesti inimesed tegelikult teavad ka, mida tegema peab - peab ära jätma pidusid, püsima kodus, tegema võimalusel tööd kodust, jätma jõuluostlemise ära ja tegema kingitusi, mida saab poes käimata teha."

Lutsar rõhutas, et Covid-19 on inimeselt inimesele leviv haigus ning mida vähem on inimeste vahelisi kontakte, seda väiksem on ka oht nakatuda.