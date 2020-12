RKAS kuulutas välja siseministeeriumi peahoone arhitektuurivõistluse

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas koos siseministeeriumi ja arhitektide liiduga välja arhitektuurivõistluse siseministeeriumi uue peahoone ehitamiseks aadressile Vesilennuki 9.

Konkurss on eelvalikuga, mille raames valitakse portfoolio alusel välja pakkujad, kellele tehakse ettepanek esitada ideekavand.

"Saame öelda, et oleme paljudele oma valitsemisala üksustele loonud ja loomas kaasaegseid töötingimusi. Nüüd on aeg vaadata ka siseministeeriumi enda hoone poole. Tarvis on maja, mis oleks töötingimustele vastav, keskkonnasäästlikum ja lõpuks ka riigi rahakotile soodsam," ütles varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli.

Praegune ministeeriumihoone Vanalinnas Pikal tänaval on amortiseerunud ja jääb ministeeriumile suureks.

"Selle kaasajastamine ja vastavusse viimine praeguste nõuetega, on väga kulukas ning kuluefektiivsem oleks ehitada uus, kompaktsem ja energiasäästlikum maja," rääkis Lilleväli.

Praeguse hoone eest maksab Lillevälja sõnul ministeerium aastas üüri veidi alla miljoni euro. "Uue hoone puhul oleksid üürikulud hinnanguliselt samad, kuid maja energia ja jooksvate kulude peale kuluks vähem. Võrdluseks, et tänasesse majja on lähiaastatel vaja hinnanguliselt 6,2 miljoni euro suuruseid investeeringuid, uue hoone ehituse maksumus jääks aga umbes 10 miljoni piiresse," ütles ta.

Lisaks on tema sõnul tegemist riigile olulise objektiga, mis eeldab ka teatud nõuetele vastamist, mida täna täismahus rakendada ei saa. Samuti ei ole praegu piiratud liikumisvõimega inimestele võimalik juurdepääsu tagada.

Lilleväli märkis, et uue hoone ehitamisel arvestatakse ka ümberkaudsete inimestega ja lahendus valitakse piirkonna miljööga sobiv.

Siseministeerium teatas juba 2018. aasta alguses, et praegune hoone ei vasta tingimustele ning kuigi arhitektuurikonkursi korraldamiseks anti roheline tuli, siis hoone ehitamiseks raha ei määratud. 2018. aasta teises pooles andis ministeerium teada, et ümberkolimise plaanid pandi pausile, kuna uue hoone ehitamine pole esmatähtis.

Ministeeriumile kuuluv krunt asub Põhja-Tallinnas aadressil Vesilennuki tänav 9, mis on vahetult Lennusadama kõrval. Krundi vahetus läheduses asub ka 2018. aastal valminud Euroopa Liidu IT-agentuuri eu-LISA peakontor.