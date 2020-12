Arvutit vajavate koolilastega perede hulk võib kasvada

Alates kevadest on tänu heategevusprojektile "Igale koolilapsele arvuti" ligi paar tuhat arvutit uue omaniku leidnud. Sadu arvuteid on saadetud Ida-Virumaale, kus kaugõpe on olnud paljudele peredele suureks väljakutseks. Koroonakriisi jätkudes võib abivajavate perede hulk suureneda.

Narva 6. kool on lastekaitse liidu vahendusel saanud juba 60 lauaarvutit. Kaugõppele üleminekul polnud ligi viiendikul kooli õpilastest kodus arvutit olemaski või pidi mitu last korraga üht kasutama.

"Paljud kasutasid nutitelefone, kuid mõistate isegi, et nutilelefonil

õppimine on praktiliselt võimatu, ekraan on liiga tilluke. See on tegelikult suur abi nendele lastele ja peredele, seepärast elame koroonaviiruse teise laine kaugõppes üle palju kergemini," ütles kooli õppealajuhataja Aleksandr Openko "Aktuaalsele kaamerale".

Narva teeb lastekaitse liiduga koostööd alates kevadest.

"Hetkel on koolidele ja lastele üle antud 146 arvutit, see on väga hea tulemus. Ja meie andmetel on üle saja õpilase, kes vajavad veel arvuteid. Koostöö jätkub," kinnitas Narva kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist Polina Frantseva.

Viimane suurem partii Narva toimetatud arvuteid saadi kaitseministeeriumilt ning seati töökorda e-kaubanduse liidu toel. Kaugõppe jätkudes võib perede abivajadus suureneda veelgi.

"Ikkagi kõikides kodudes ei ole neid vahendeid ja võimalusi ja see majanduslik olukord on läinud paljudele peredele ka selle kriisi ajal raskemaks, nii et endiselt see projekt on väga aktuaalne ja abivajadus on praegu tuhandetel peredel," rääkis lastekaitse liidu projektijuht Ireen Kangro.

Koolilapsele sobivaid arvuteid võivad ettevõtted annetada lastekaiste liidule, kuhu on koondatud info abivajavatest peredest.