Isamaast astus välja mitu tuntud diplomaati

Maasikas on üks erakonna asutajaliikmetest, ametlikult kuulub ta erakonda alates 1992. aastast. Erakonnast astus ta välja tänavu 27. oktoobril. Endine välisministeeriumi asekantsler Maasikas on möödunud aastast ametis Euroopa Liidu suursaadikuna Ukrainas.

Leppik von Wiren kuulus Isamaasse alates 5. maist 1995, erakonna liikmelisus lõppes tänavu 30. novembril. 2018. aastast on von Wiren ametis Eesti suursaadikuna Iirimaal.

Isamaa liikmeühendus Parempoolsed kutsub liikmeid üles erakonnast mitte lahkuma, vaid liituma Parempoolsetega.

"Parempoolsed mõistavad, et see suund, kuhu Isamaa täna liigub, ei meeldi paljudele erakonna liikmetele. Erakonna antavaid signaale vaadates on selge, et partei esimees on valinud enesessetõmbumise ja suletuse tee. Selle hiljutisteks markantseteks näideteks on erakonna esimehe vastuseis Lavly Perlingu soovile Parempoolsete tegemistesse panustada ja kampaania, millega soovitati mitmesajal Parempoolsete liikmel Isamaast välja astuda," ütles Parempoolsete esimees Kristjan Vanaselja teates.

Isamaa liikmete arv on 2020. aasta lõpu seisuga 7797, mida on 267 võrra vähem kui aasta eest. Võrreldes 2016. aasta lõpuga on liikmete arv langenud 1418 võrra, mis on suurim langus Eesti erakondade võrdluses.