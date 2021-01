Hotellide ja restoranide liidu esimehe Ain Käpa sõnul oli vana-aasta õhtul Tallinna hotellides täituvus paarkümmend protsenti. Käive võrreldes eelmise aasta sama päevaga oli 80 protsenti madalam.

"Õnneks väike leevendus võis tulla ka Harjumaa inimestest Eesti teistesse linnadesse nagu Tartu, Pärnu, Lõuna-Eesti, saared. Erinevate hotellipidajatega rääkides arvan, et selline aastavahetuse 80 protsendi juures keskmine täituvus võib olla realistlik number," rääkis Käpp.

Tartu hotellide London, Pallas ja Sophia juhatuse esimees Verni Loodmaa kinnitab, et aastavahetusel oli nende täituvus oodatust kõrgem, kuid kurdab, et tavapäraselt on see siiski 95-100 protsenti. Puudu on välisturistid ja kaasmaalased, kes teevad broneeringus sageli viimasel hetkel.

"Hommikul ei tea, kui palju kliente võib majas olla ja sellest lähtuvalt igasugune tööjõu planeerimine ja kaupade planeerimine peab olema paindlik. Me oleme ju teinud palju muudatusi. Me oleme oma meeskonda motiveerinud tegema erinevaid töid, olema paindlik, aga me saame sellega hakkama," sõnas Loodmaa.

Kõrge nakkusohuga Harjumaalt või Ida-Virumaalt pärit siseturistid võivad viiruse levikule kaasa aidata. Hotellipidajate sõnul on neil selle vältimiseks piisavad ettevaatusabinõud. Ain Käpa hinnangul oli hetkeline leevendus hädas sektorile hädavajalik.

"Ja ega inimestest tuleb ka aru saada, et on väga pingeline periood olnud ja kui kuskil lähemal ei saa puhata siis mingitki vaheldust muidugi tahaks ja loodame, et siit ei järgne mingeid halbu tagajärgi," ütles Ain Käpp.