Ajaleht The Guardian kirjutab, et Ukraina hävitas Krimmi silla maanteeosa ning Venemaalt okupeeritud poolsaarele sõita soovivad inimesed peavad kasutama üha ohtlikumaks muutuvat maismaateed läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina.

Leht toob välja, et kui varem pakkisid venelased kaasa ujumispüksid ja päikesekreemi, et veeta suvepuhkus okupeeritud Krimmis, siis nüüd jagavad läbi sõjatsooni sõitvad inimesed omavahel nõuandeid droonide vältimiseks.

Ukraina rünnakus hävis Krimmi silla maanteelõik ja Venemaa on suunanud liikluse umbes 630 kilomeetri pikkusele teekoridorile, mis kulgeb Rostovist läbi Mariupoli, Berdjanski ja Melitopoli Krimmi poolsaarele.

Sellest maanteest on saanud Vene vägede jaoks Lõuna-Ukrainas eluliselt tähtis varustustee, mis võimaldab Moskval vähendada oma sõltuvust Krimmi sillast sõjalise logistika korraldamisel. Selle maantee vastu tunnevad aga üha suuremat huvi ka Ukraina droonid ning marsruut on nüüd täis põlenud veoautosid.

"See, mida nägime, oli üsna apokalüptiline," ütles Anatoli, kes oli sõitnud Venemaalt Krimmi oma vanemaid külastama.

"Põlevad veoautod ja droonid pea kohal, mida meie mehed püüdsid alla tulistada. See oli paras adrenaliinilaks, kuid ma ei soovitaks seda teekonda ette võtta," lisas Anatoli.

Autojuhid on nüüd hakanud koostama oma juhendeid, kuidas teekond üle elada. Ühes populaarses Telegrami grupis jagatud juhend kannab pealkirja "Kuidas läbida maismaateekond kiiresti ja elusalt". See algab karmi hoiatusega: "Kui just ei ole tegemist elu ja surma küsimusega, siis ärge minge."

Autojuhtidel soovitatakse vältida öist sõitmist, peatuda ainult selleks ettenähtud kohtades, mitte varjuda veoautode taha, sest need on rünnakute sihtmärgid. Samuti soovitatakse võtta kaasa piisavalt kütust, toitu, vett ja varuda tulekustuteid ning esmaabivahendeid, vahendas The Guardian.

Lisaks soovitatakse kuulata kohalikke raadiojaamu, mille saated katkestatakse droonide märkamise korral hoiatustega. Isegi Venemaa riigitelevisioon on ohtu tunnistanud, märkides, et piirkond satub rünnakute alla. Maanteed mööda liigub ööpäevas kuni 20 000 sõidukit.

Krimmi silla kahjustamine ohustab veel ka poolsaare turismihooaega ja kohalikke ettevõtteid. Ukraina õhurünnakute kampaania on juba põhjustanud Krimmis kütusepuuduse. Ukraina sõnul on rünnakute peamine eesmärk kahjustada Venemaa sõjalist logistikat, mitte tsiviilautosid.

Krimmi varustavad veoautojuhid kardavad aga oma elu pärast. Rostovist pärit veokijuht Dmitri, kes sõidab sageli Krimmi, rääkis, et on ohtude tõttu viimasel ajal kaalunud töölt lahkumist. Uue töö leidmine on aga keeruline ning tal tuleb endiselt tasuda eluasemelaenu.

"Sain eelmisel kuul sünnipäevaks taktikalise esmaabikomplekti. Tõstsin klaasi selle peale, et mul ei oleks seda kunagi vaja kasutada," rääkis Dmitri.