Kool, vald ja riik koostavad arengukavu, mis on korrektsed paberil, kuid võivad jääda tegelikust tööst kõrvale. Organisatsiooniteooria pakub seletuse, miks see juhtub, kirjutab Priit Suve algselt Sirbis ilmunud kommentaaris.

Eestis koostatakse arengukavu igal tasandil. Igal koolil on arengukava, igal vallal ja linnal on arengukava ja eelarvestrateegia ning riigil tegevuspõhine eelarve koos programmide ja mõõdikutega. Seadus ootab, et need dokumendid suunaksid raha, otsuseid ja tulemusi.

Probleem on selles, et kava võib olla olemas, läbi arutatud ja kinnitatud, kuid ometi ei juhi see tegelikku tööd. Riigi tasandil on riigikontroll seda korduvalt öelnud. Organisatsiooniteoorias tuntud lahtisidustamise mõiste aitab selgitada, miks see juhtub.

Pakun välja ka kolm küsimust, millega volikogu või hoolekogu liige või ametnik saab ise kontrollida, kas tema organisatsiooni arengukava juhib otsuseid.

Planeerimine töötab, kui see jõuab tegevusse

Kõigepealt tasub kummutada müüt, et planeerimine on tühi töö. 31 empiirilise uuringu metaanalüüs näitas, et strateegilisel planeerimisel on organisatsiooni tulemuslikkusele positiivne, mõõdukas ja statistiliselt oluline mõju nii avalikus kui ka erasektoris.1

Mõju oli tugevaim siis, kui tulemuslikkust mõõdeti eesmärkide saavutamisena ja kui planeerimine oli formaalne: see sisaldas sise- ja väliskeskkonna analüüsi ning eesmärkide, strateegiate ja plaanide sõnastamist.

Ka Eesti seadusandja eeldab sama. Valla ja linna arengukava, eelarvestrateegia ja üldplaneering peavad olema omavahel kooskõlas ning andma aluse eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.2

Arengukavas esitatakse strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ning arengukava ja eelarvestrateegia põhjal toimub eelarve koostamine, pikaajaliste kohustuste võtmine ja investeeringute kavandamine.3 Kooli arengukava tugineb sisehindamisele, mis hindab õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkust; kava kinnitab kooli pidaja ja direktor annab selle täitmisest pidajale aru.4

Tseremoonia ja tegelikkus

Organisatsiooniteooria on seda pinget kirjeldanud praeguseks juba ligi poole sajandi eest.5 Klassikalise selgituse järgi võtavad organisatsioonid omaks formaalsed struktuurid, mida neilt oodatakse, sest need annavad legitiimsuse ja ressursid. Igapäevane töö kulgeb sageli aga teistsugust loogikat pidi ning struktuur ja tegevused on lahutatud (lahtisidustamine).

Sellega kaasnevad paljudele tuttavad tunnused: eesmärgid muutuvad ebamääraseks, elluviimine jääb tagaplaanile ning kontroll ja hindamine muutuvad tseremoniaalseks. Üks teravamaid tõdemusi pärineb samast, Ameerika sotsioloogide John W. Meyeri ja Brian Rowani 1977. aasta artiklist: "Haiglad ravivad, mitte ei tee patsiente terveks. Koolid toodavad õpilasi, mitte õppimist."6

Stanfordi ülikooli sotsioloogide Patricia Bromley ja Walter W. Powelli hilisem uurimistöö eristab kahte lahtisidustamise vormi.7 Esimese puhul on poliitika ja praktika lahus: dokument võetakse vastu, kuid seda viiakse ellu, hinnatakse ja jälgitakse nii pealiskaudselt või formaalselt, et see ei too kaasa muutusi.

Teise puhul on vahendid ja eesmärgid lahus: poliitika viiakse põhjalikult ellu ja tegevusi hinnatakse, kuid nende seos põhieesmärkidega on nõrk või ebaselge.

Mõlemal juhul jääb dokument sümboolseks: esimesel juhul vastuvõtmise, teisel elluviimise tasandil. Sama uurimus hoiatab, et maailmas, kus hindamist ja mõõtmist on üha rohkem, muutub tõenäoliseks sagedasemaks just teine vorm. Selle tagajärjed on järjest keerukamad sisestruktuurid, pidev reformimine ja ressursside eemaldumine põhieesmärkidest.

Mõiste lahtisidustamine (Meyer, Rowan 1977, Bromley ja Powell 2012). Autor/allikas: Priit Suve

Arengukava puhul tähendab see kahte ohtlikku kohta. Esimene on dokumendi ja otsuste vahel: kava on kinnitatud, kuid eelarve ja suuremad otsused tehakse sellest mööda. Teine on tegevuse ja eesmärgi vahel: kõik kavas kirjas olnud tegevused on tehtud, aga eesmärk jääb saavutamata, sest mõõdeti tegevust, mitte muutust.

Sama muster kolmel tasandil

Vaatasin nelja valla arengukavu ja volikogu otsuste eelnõusid ning kolme kooli arengukava. Valisin need vabalt kättesaadavate dokumentide hulgast (mugavusvalim). Seega ei ole siinne tulemus üldistatav ega ka hinnang nendele valdadele ja koolidele, vaid demonstratsioon selle kohta, kuidas lahtisidustamise muster dokumendis välja näeb. Leidsin näiteid nii terviklikest kui ka katkenud ahelatest.

Vald

Kehtna valla arengukavas aastani 2035 on kümme võtmeindikaatorit, igaühel algtase ja sihttase. Näiteks elanike arv oli 2023. aastal 5432 ja siht on 6000, registreeritud töötuse määr oli 2022. aastal 5,3 protsenti ja siht on jääda alla Eesti keskmise.8

Nii saab mõõta, kas eesmärk liigub lähemale. Arengukava juurde kuulub eraldi tabelina investeeringute kava, kus objektid on järjestatud prioriteetsuse järgi koos rahastusallika ja maksumusega. Tabelist ei selgu võtmeindikaatorite ja objektide seos.8

Saarde valla tegevuskavas on see seos olemas. Investeeringud on rühmitatud strateegiliste eesmärkide alla ja iga rühma juures on mõõdik koos tasemetega. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ja Surju kooli rekonstrueerimise juures on mõõdikuks keskhariduse omandanute osakaal neli aastat pärast põhikooli lõpetamist: 91,2 protsenti aastal 2024, sihiks 97 protsenti aastaks 2035.9

Raha ja eesmärk on samas tabelis. Lahtiseks jääb, kas hoone renoveerimine aitab just seda näitajat saavutada, kuid see on juba järgmine küsimus.

Volikogu otsustes on näha sama duaalsus. Põlva valla otsuse eelnõu kergliiklustee kaasrahastamise kohta põhjendab investeeringut arengukava põhimõttega eelisarendada kergliiklust, üldplaneeringuga ning küla koosolekutel ja noortega vesteldes nimetatud vajadusega.10

Tõrva valla investeerimislaenu otsuse eelnõu seletuskiri loetleb aasta investeeringuobjektid ja näitab, et võlakoormus jääb lubatud piiridesse, kuid ei ütle, millist arengukava eesmärki need objektid teenivad.11 Mõlemad otsused võivad olla head. Erinevus on selles, kas volikogu liige näeb otsust tehes seost arengukavaga.

Kool

Kõigi kolme kooli arengukava tugineb sisehindamisele, nagu seadus ette näeb.12;13;14 Miina Härma gümnaasiumi kavas on mõõdikuks riikliku rahuloluküsitluse tulemused koos 2021. aasta algtaseme ja Eesti keskmisega, kuid sihttase on enamasti antud sõnadega "hoida" või "tõsta".

Samas kavas on mõõdikuks ka "minimaalselt 3 ülekoolilist üritust õppeaastas", mis näitab, et tegevus toimus, mitte seda, kas midagi muutus.13 Oru kooli kavas on mõõdikuteks rahulolu-uuringute tulemused ja mitmesugused analüüsid ilma alg- ja sihttasemeta. Tegevuskava ressursiveerus on "kooli eelarve", projektidest saadud vahendid või "vajab lisarahastust", summasid ei ole.12 Otepää gümnaasiumi kavas on õpikeskkonna kaasajastamise tegevused tähtaegadega, samuti ilma summadeta.14

Kõige selgemalt erineb see, kuhu kava täitmise analüüs jõuab. Oru kooli ja Miina Härma gümnaasiumi kavade järgi arutatakse õppeaasta kokkuvõtet koolis: õppenõukogus ja Miina Härma gümnaasiumis ka hoolekogus.12;13

Otepää gümnaasiumi kavas on kirjas, et analüüs esitatakse vallavalitsusele kuu aja jooksul ning vähemalt kord aastas kutsutakse õpetajate töökoosolekule valla haridusnõunik ja hariduskomisjoni esindajad.14 Just seal saavad kohtuda kool ja kooli pidaja (ahel sulgub). Kool võib oma osa teha hästi, aga ahel katkeb ikkagi koolist väljaspool.

Riik

Riigi tasandil ei ole vaja üldistada, sest riigikontroll on mustri ise kirja pannud. 2023. aasta hinnangu järgi võetakse tegevuspõhist eelarvet ministeeriumides endiselt kui projekti, mida on vaja rahandusministeeriumi nõudel teha; tegevuspõhiseks nimetataval eelarvel ja selle täitmise infol ei ole tarbijaid ning valitsus ei lähtu oma rahastusotsuseid tehes tegevuspõhisest eelarvepildist.15 See on lahtisidustamise esimene vorm puhtal kujul.

2024. aastal nimetas riigikontrolör kehtivat eelarvet ja eelarvestamist pigem kunstlikuks konstruktsiooniks kui selgeks ja tõhusaks tööriistaks.16 Hilisem audit leidis, et kui riik annab ühingutele tegevustoetust, on toetuse sidumine põhikirjaliste ülesannetega nii lai, et ei ole selge, milliseid eesmärke toetusega soovitakse saavutada, ning eelarvetaotlusi koos sisukate põhjendustega ühingutelt üldjuhul ei küsita.17

Kooli, valla ja riigi mastaap on erinev, kuid muster on sama. Arengukava on olemas ja nõuetekohane, kuid raha ja otsused liiguvad mujal.

Kolm küsimust lahtisidustamise tuvastamiseks

Lahtisidustamist ei pea tuvastama keeruka uuringuga. Kolm küsimust, millele saab vastata olemasolevate dokumentide põhjal, toovad selle sageli välja.

Raha

Kas kava peamised eesmärgid on nähtavad eelarves ja eelarvestrateegias? Kas iga suurema investeeringu juures on kirjas, millist eesmärki see teenib?

Otsused

Kas viimase aasta suuremad otsused, nagu investeeringud, laenud ja pikaajalised kohustused, on põhjendatud kava eesmärgiga? Kooli puhul: kas arengukava täitmise aruanne jõuab kooli pidajani ja mõjutab tema otsuseid?

Mõõdik

Kas mõõdik näitab eesmärgi muutust või ainult seda, et tegevus on tehtud? Kas sellel on algtase?

Kui vastus esimesele kahele küsimusele on "ei", on tegemist lahtisidustamise esimese vormiga: dokument ja töö on lahus. Kui kolmanda küsimuse vastus on eitav, on oht lahtisidustamise teiseks vormiks: tegevus käib, kuid keegi ei tea, kas see viib eesmärgi suunas. Need küsimused ei ole valideeritud hindamismeetod. See on praktiline kontroll, mis toetub otseselt seaduse nõuetele.

Mitte rohkem paberit, vaid teised küsimused

Lahtisidustamine ei ole ennekõike ametnike hooletus. Organisatsiooniteooria vaates on see mõistlik vastus olukorrale, kus organisatsioonilt nõutakse korraga õiguspärast vormi ja tegelikku toimetulekut. Seetõttu ei aita sellest välja ka uus juhend, uus mall ega uus infosüsteem. Riigikontroll ütles riigieelarve kohta sama: abi ei ole pidevast metoodika täiustamisest ja infosüsteemide ehitamisest.15

Abi on sellest, kui küsimusi hakatakse esitama seal, kus tegelikult raha liigub ja otsuseid tehakse: eelarvearutelul, investeerimisotsuse seletuskirjas, kooli pidaja ja direktori aastavestluses.

Riigi tasandil pidas riigikontroll vajalikuks, et riigikogu mõtestaks uuesti, millist eelarveinfot tal tegelikult on vaja.16 Valla tasandil on kahekordne võimalus. Volikogu võtab vastu valla enda arengukava, kuid vald on samal ajal kooli pidaja, kes ise või volitatud isiku kaudu kinnitab koolide arengukavad ja kehtestab korra, mille järgi direktorid nende täitmisest aru annavad.4

Kui volikogu ja vallavalitsus esitavad samad kolm küsimust nii endale kui ka oma koolidele, on arengukaval võimalus muutuda tseremoniaalsest bullast töövahendiks.

2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, § 37 lg 1. – Riigi Teataja I 30. VI 2026, 62.

3 Samas, § 37 lg 2 p 3 ja § 37¹ lg 2.

4 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, § 67 lg 1-2 ja § 78 lg 1. – Riigi Teataja I 9. VII 2026, 17.

5 John W. Meyer, Brian Rowan, Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. – American Journal of Sociology 1977, 83(2), lk 340–363, siin lk 357.

6 Samas, lk 357.

7 Patricia Bromley, Walter W. Powell, From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world. – Academy of Management Annals 2012, 6(1), lk 483–530, siin lk 483–485, 489, 496-497.

16 Viis aastat tegevuspõhist riigieelarvet: reformi tulemused ja vajalikud edasised otsused. Riigikontrolli kaaskiri riigikantseleile. Riigikontroll 4. XI 2024, nr 2-1/80130/5.

17 Riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus. Aruanne riigikogule. Riigikontroll, 28. VIII 2025, lk 23-24, p 83 ja 85.

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