Oluline 29. novembril kell 8.35:

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni teatel hukkus pühapäeva öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale naine ning vigastada sai veel kaks isikut, sealhulgas laps.

Piirkondlik administratsioon teatas Telegramis, et vigastatud laps päästeti rusude alt.

Administratsiooni avaldatud fotodel on näha mitmekorruselist elamut, mille aknad on purunenud ja rõdud kahjustatud.

Ametivõimud hindavad kahjustuste ulatust.

Täpsemat teavet rünnaku kohta esialgu ei ole.

Kramatorsk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Vaatlejad: Ukraina ründas Togliattis suurt tehast

Esialgsete teadete kohaselt on Togliatti tööstustsoonis asuv Tolyattikauchuki tehas pärast rünnakut süttinud. Tehas tegeleb raketikütuse komponentide tootmisega.

Preliminary reports indicate that the Tolyattikauchuk plant in Tolyatti's industrial zone is on fire following an attack. The plant is involved in producing rocket fuel components. https://t.co/XmRQNHUZf7 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 29, 2026

Venemaa teatas enam kui 1000 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene võimud teatasid pühapäeval, et tulistasid öö jooksul alla üle 1000 Ukraina drooni, millest sajad olid suunatud Moskva oblasti pihta.

Teade tuli päev pärast seda, kui Venemaa oli teatanud öise rünnaku käigus enam kui 1200 Ukraina drooni hävitamisest.

Nii Ukraina kui ka Venemaa on viimastel kuudel õhurünnakuid hoogustanud, sõja viiendal aastal.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeva hommikul, et õhutõrjejõud tulistasid alla 1017 Ukraina drooni enam kui tosinas piirkonnas, sealhulgas Moskvas.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et pealinna piirkonna suunas lendas üle 500 drooni.

"Enamik neist neutraliseeriti kaitseministeeriumi õhutõrjejõudude poolt kaugemal lähenemisel. Kokku hävitati Moskvale lähenemisel 105 drooni," kirjutas Sobjanin riiklikul platvormil Max.

USA püüdlused vahendada Teise maailmasõja järgse Euroopa veriseima konflikti lõpetamist ei ole viinud ühegi kokkuleppeni, välja arvatud vangide vahetused.