Ukraina Euroopa liitlaste juhtivad poliitikud kritiseerisid teravalt USA presidendi Donald Trumpi väimeest Jared Kushnerit, kui too nimetas Venemaa juhti Vladimir Putinit poliitika suurmeistriks. Üks Ukraina juhtiv parlamendisaadik nõudis, et Kushner eemaldataks Moskvaga peetavatelt rahuläbirääkimistelt.

Taskuhäälingus "MD Meets" kolmapäeval avaldatud intervjuus ütles Kushner ka, et Putin näitas üles vaoshoitust, kuna ei kasutanud tuumarelva. Ühtlasi väitis Kushner, et konflikt, mille Kreml 2022. aastal täiemahulise sissetungiga eskaleeris, on "sisuliselt muutunud varisõjaks, kus Euroopa rahastab ja relvastab Ukrainat Venemaa vastu".

Ukraina parlamendi väliskomisjoni esimees ja president Volodõmõr Zelenski erakonna saadik Oleksandr Merežko hoiatas väljaandele POLITICO antud kommentaaris: "See on äärmiselt ohtlik – mitte ainult Ukrainale, vaid ka Ameerika Ühendriikide julgeolekule ja riiklikele huvidele."

Kushneri puudutas intervjuus oma rolli Ukrainas, Iraanis ja Gazas ning rõhutas veendumust, et "Ameerika kõige väärtuslikum ekspordiartikkel on tegelikult kapitalism".

Kui Venemaa eriesindajat Kirill Dmitrijevit kirjeldas Kushner intervjuus kui uskumatult head sõpra, siis Zelenski suhtes oli ta märksa kriitilisem ja ütles, et Ukraina president on Trumpi varem ebaõiglaselt rünnanud.

Kushneri sõnavõtud kõlasid Kiievi ja Valge Maja suhete jaoks hapral ajal. Zelenski taotleb endiselt USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakettide tarneid ning sel kuul Abu Dhabis USA vahendusel peetud rahukõnelused läbimurret ei toonud.

USA ja Ukraina juhtide vahel püsivad pinged ning Trump sõnas kolmapäeval NATO peasekretäri Mark Ruttega tehtud ühisavaldusel, et nii Venemaa kui ka Ukraina peaksid hoiduma sõja laiendamisest.

Viidates ka Trumpi teisele rahusaadikule Steve Witkoffile, märkis Merežko, et nii Witkoffi kui ka Kushneri oleks juba ammu pidanud välja vahetama.

"Nad ei vaata Ukrainat isegi mitte nagu ärimehed, kes otsivad Venemaaga tehinguid, vaid läbi Putini enda silmade," sõnas Merežko.

Kõige rohkem pahameelt tekitas Kiievis see, et Kushner kujutas konflikti Euroopa ja Venemaa vahelise varisõjana.

Teine Zelenski erakonna Rahva Teener parlamendisaadik Halõna Jantšenko ütles väljaandele POLITICO, et selline käsitlus on "tegelikkuse täielik moonutamine, mis muu hulgas eitab Ukraina staatust iseseisva osapoolena".

"Näib, et selles intervjuus on Jared Kushner mingil moel tegutsenud Venemaa advokaadina," lisas ta.

Valge Maja ei vastanud palvele Kushneri vastu suunatud kriitikat kommenteerida.

Intervjuu pälvis teravat pahameelt ka Ukraina Euroopa toetajate seas.

Liidukantsler Friedrich Merzi erakonda kuuluv staažikas Saksamaa parlamendisaadik Roderich Kiesewetter ütles väljaandele POLITICO, et Washington ei tegutse ausa vahendajana, vaid avaldab Ukrainale ühepoolset survet.

"Trumpi juhtimisel on USA Venemaa poolel," sõnas ta.

Valge Maja ei vastanud ka palvele kommenteerida Trumpi pihta suunatud laiemat kriitikat.

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees Marie-Agnes Strack-Zimmermann nimetas konflikti kujutamist varisõjana puhtaks Kremli propagandaks. Tema sõnul ei saa Kushnerit pärast selliseid avaldusi enam kuigi tõsiselt võtta kui erapooletut vahendajat. Strack-Zimmermann lisas, et Valge Maja näib "eelistavat istuda Putini süles, selle asemel, et töötada õiglase rahu nimel".

POLITICO pöördus Kushneri sõnavõttude asjus kommentaari saamiseks ka Venemaa suhtes ühtede Euroopa karmima joonega riikide – Poola, Eesti, Läti ja Leedu – välisministeeriumi poole, kuid artikli avaldamise ajaks vastust ei saanud.

Ukraina erakonna Rahva Teener saadiku Jantšenko hinnangul seisneb suurem oht selles, et Washington jääb uskuma Moskvast kuuldut.

"Minu arvates on jutt suhete soojenemisest müüt, mida Putin püüab USA läbirääkimismeeskonda uskuma panna," ütles Jantšenko.