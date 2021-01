Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul peaks jaanuari lõpuks olema esimese vaktsiinisüsti saanud kõik tervishoiutöötajad

Teadusnõukoja juhi, viroloogiaprofessori Irja Lutsari sõnul tasub kaaluda esimese ja teise vaktsineerimise vahelise aja pikendamist, et süsti saaks rohkem inimesi.

Sotsiaalminister Tanel Kiik aga ütles Indrek Kiislerile, et enne on vaja spetsialistide hinnangut, kui tõhus on vaktsineerimisperioodi pikendamine.