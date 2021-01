"Seda ei olegi võimalik samal päeval näidata, seal tulebki transportimise ja analüüsimise viide sisse," ütles terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik ERR-ile.

Neljapäeval teatas terviseamet rekordilisest 1104 positiivsest koroonatestist. Sellesse arvu jõudis üks 26. detsembril võetud proov, seitse 4. jaanuaril võetud proovi, 662 5. jaanuril võetud proovi, 430 6. jaanuaril võetud proovi ja neli 7. jaanuaril võetud proovi.

Vernik selgitas, et tegemist on tavapärase praktikaga.

"Terviseameti igapäevases statistikas kajastuvad ööpäeva jooksul analüüsitud testid. Need proovid on võetud eelnevatel päevadel. Nende proovide transport ja analüüsimine laborites võtab natukene aega ja kui laborist on vastus teada, siis see vastus kajastub meie statistikas," selgitas Vernik.

"Tahes tahtmata mõned proovid võtavad natukene kauem aega, et laborisse jõuda. Seal on päev-kaks, viide sees. Inimestele on ju ka öeldud, et testi tulemus tuleb hiljemalt 48 tunni jooksul. Kui see proov on ära analüüsitud, siis ta meie statistikas ka kajastub," märkis Vernik.