Järvamaa aasta tegu on Kirna mõisaparki tulbiaia rajamine

Kirna mõisa parki istutatud 200 000 tulpi puhkesid õide 20. mai paiku, sibulad saadi kingituseks aktsiaseltsilt Nurmiko pärast kasvuhoonepõlengut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuuldus kaunist tulbimerest levis ja inimesed üle Eesti sõitsid seda vaatama.

Hiljuti hääletas Järvamaa rahvas Kirna tulbiaia aasta teo tiitli vääriliseks.

"Lilleilu jätkus kuuks ajaks ja umbes 10 000 inimest külastas selle kuu aja jooksul Kirna mõisa," ütles Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal.

Kirna mõisa peremehe Reimo Lilienthali eestvedamisel istutati Kirna mõisaparki enam kui 200 000 tulpi ja 15 000 nartsissi. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Kuigi Kirna mõisa pargis ei reeda praegu miski, et seal laiuvad uhked tulbipneenrad, istutati sügisel innustatuna rahva suurest huvist senisele 16 tulbisordile lisaks veel 36 sorti.

"Nurmiko annetas meile ka nartsisse, nii et panime maha sügisel ka umbes 15 000 nartsissi. Ja need ilmselt lähevad õide enne tulpe. Nendest on tehtud väga ilusaid kujundeid, ka pildistamiskoridore. Meiega on juba ühendust võtnud paljud turismifirmad, kes soovivad juba kevadel hakata siia inimesi busside viisi tooma. Kui see huvi on tõepoolest nii suur, siis miks mitte seda kõike laiendada, ruumi meil on," rääkis Lilienthal.

Ajalehe Järva Teataja ja omavalitsusliidu korraldatud konkursi võitja selgitamisel osales 3500 inimest, Kirna tulbimeri kogus kolmandiku häältest. Kolmanda koha sai neljarajalise maantee jõudmine Järvamaale ja teise koha Türi uhke koolimaja ning spordihoone.

"Rahvas võib-olla võtabki sedasi, et riik ja kohalik omavalitsus saavad meie käest makse ja nemad peavadki ehitama suuri ja tähtsaid maju, aga otsitakse vabaühenduste ja inimeste vabast tahtest tehtud tegusid, ilusaid ja kihvte tegusid. Neid hinnatakse," ütles Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg.