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Kell 20 "Impulsis": mida teha elektritõukeratastega kihutavate noortega?

Eesti
Eesti

ETV saates "Impulss" tuleb täna juttu elektrilistest tõukeratastest ja arutatakse, mida teha kihutavate alaealistega. Stuudios arutlevad Kristjan Maruste, Pärtel-Peeter Pere, Kristi Mäe, Pert Lomp, Gerli Lehe, Johanna Hade.

Lisaks stuudioarutelule jõuab näeb ka videolugu, kus politsei jagas "Impulsiga" mõnda tüüpilist tõuksiõnnetuse näidet. Samuti saab sõna hambaarst, kuna tihti teevad suurtel kiirustel toimunud kukkumised lapsed hambutuks või lõpevad need lõualuumurruga.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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