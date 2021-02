Mario Draghi sai ülesande moodustada uus valitsus

Eelmine, peaminister Giuseppe Conte juhitav, valitsus lagunes jaanuari lõpus erimeelsuste tõttu Euroopa Liidu koroonatoetuse jagamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne Draghit üritas uut valitsust tagajärjetult kokku panna esindajatekoja esimees Roberto Fico.

Draghi sõnul kavatseb ta uue valitsuse koostamisega kiirustada, kuna koroonakriis nõuab lahendamist.

"Pandeemia võitmine, vaktsineerimiskampaania läbiviimine, argiprobleemidele lahenduse leidmine meie kodanike jaoks ja riigi taaskäivitamine on meie ees seisvad katsumused. Me pääseme ligi EL-i suurepärastele ressurssidele. Meil on võimalik oma riigi hüvanguks väga palju ära teha, kandes hoolt tulevaste põlvede eest ja tugevdades ühiskondlikku sidusust. Kõigepealt avaldan ma suurt tänu parlamendile, rahva tahte väljendusele," rääkis Draghi.