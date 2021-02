"Välisilm": Itaalia probleemide lahendamine võib isegi Draghil keeruline olla

Itaalia president Sergio Mattarella kutsus endise Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi valitsust moodustama pärast Giuseppe Conte valitsuse kukkumist. Finantskriisis euro päästmiseks mida iganes teha lubanud ja Super Mario nime välja teeninud Draghilt oodatakse nüüd oma koduriigi välja aitamist sügavast tervise- ja majanduskriisist, vahendas "Välisilm".

"Pandeemiast võitusaamine, vaktsineerimise lõpuleviimine, kodanike igapäevaste probleemide lahendamine ja maa taaskäivitamine on ülesanded, mis meie ees seisavad," ütles Draghi.

Nädalavahetusel valitsuskõnelusi pidanud Draghile on esialgu kõik parteid toetust avaldanud.

"Draghi peaministrina on nagu kindlustuspoliis meie lastele ja lastelastele. Keegi ei saa seda eitada," sõnas partei Elagu Itaalia (Italia Viva) juht Matteo Renzi.

Just ekspeaminister Matteo Renzi oma väikeparteiga oli see, kes senisel Giuseppe Conte valitsusel vaiba alt ära tõmbas.

Killustumine, polariseerumine, koostöö nappus ja võimuvõitlus on märksõnad, mis Itaalia poliitikat on iseloomustamas ja Mario Draghil saab olema raske reaalset koostööpinda leida nagu tema eelkäijatelgi.

"See, mis on juhtunud viimastel aastatel - juba alates 2013. aasta üldvalimistest -, on see, et kui enne oli Itaalias kaks suurt koalitsiooni ehk vasak- ja paremtsentristlik, Romano Prodi ja Silvio Berlusconi koalitsioonid, siis sellest ajast on ilmunud kolmas jõud, mis on Viie Tähe liikumine, mille positsioneerimine poliitilises spektrumis ei ole päris selge. Teda on nimetatud populistlikuks parteiks, aga igal juhul tulemus on see, et ühelgi koalitsioonil ei ole piisavalt palju hääli selleks, et valitseda," selgitas Tallinna ülikooli Itaalia uuringute professor Daniele Monticelli.

Proovitud on kõikvõimalikke variante. Lõpuks Mario Draghini jõudmine kõneleb Monticelli sõnul Itaalia demokraatia hetkeseisust laiemalt.

"See on tõsisem demokraatia küsimus. Paistab, et Itaalia poliitikas on pidevalt vajadus kriiside puhul otsida lahendust väljastpoolt rahvamandaati, kutsuda kuskilt keegi, kellel ei ole mandaati, aga kes on nagu Mario Draghi ennast väga hästi näidanud, et ta päästaks olukorra. Eelmine kord see juhtus Mario Montiga. Ta on väga sarnase profiiliga Mario Draghiga, majandusinimene, keda kutsuti Itaaliat päästma võlakriisist ja Berlusconi valitsusest. See idee, et iga kord, kui on kriis ja hädaolukord, tuleb demokraatia veidi kõrvale panna ja otsida väljapoolt, see ei ole sugugi jätkusuutlik ja demokraatliku protsessi mõttes pigem halb," rääkis Monticelli.

Draghilt oodatakse Euroopa abipaketi parimat kasutamist ja võlakoorma all ägavale majandusele uue hoo andmist.

"Võlg on kahtlemata teema, aga ma arvan, et mõned teised aspektid on samuti olulised. Näiteks on meil vaja luua parem ärikeskkond ja tuleb investeerida võtmesektoritesse. Siin pakub Euroopa Liidu päästepakett riigile võimalusi," ütles mõttekoja EPC Euroopa poliitökonoomia programmi assistent Francesco de Angelis.

"Need igihaljad soovitused, mida rahvusvaheline valuutafond ja teised on Itaaliale andnud, on tegelikult väga universaalsed. Esimene küsimus on muidugi tööjõuturu paindlikkuse suurendamises, lihtsad institutsioonid, pisut kokkulepitum miinimumpalga süsteem, kiiremad läbirääkimised, ametiühingute rolli mõningane muutmine," selgitas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

"Teine pool reformidest on kahtlemata erasektorit soodustav. Üks Itaalia ja paljude riikide kogemus on selline, et kui on kriisiaeg, siis maailmavaatelised erinevused ei ole nii olulised kui tehniline taip ja seda ilmselgelt on endisel Euroopa keskpanga presidendil, kellel on pikaajaline kogemus ka rahanduses ja avalikus sektoris, väga palju," lisas ta.

Itaalias on koroonaviirusega surnud üle 88 000 inimese ja itaallased on pea aasta elanud karmide piirangutega. Praegu on viiruse levik languses ja nädal tagasi avati mitmel pool taas koolid ja muuseumid ning itaallastele nii olulised restoranid ja kohvikud.

"Ma tunnen end palju enam elavana, me tundsime end surnuna ilma baarideta. On imeline tulla siia ja rääkida inimestega baaris, see paneb end tundma elavana igal hommikul enne tööle minekut," ütles Tiziana Baldo.

"Kui ma suhtlen sugulaste ja sõpradega seal, siis ma ka mõtlen, kuidas nad peavad vastu, sest nad on pidanud muu hulgas jube palju kodus istuma, nende meetmed on palju karmimad ja kogu sotsiaalne elu, mis on Itaalias nii oluline, on seiskunud," rääkis Daniele Monticelli.

Ta lisas, et itaallasi aitab raskel ajal suhtlemine. "Kevadel inimesed laulsid, nad tegid akna lahti, vaatasid naabreid, istusid oma rõdudel ja laulsid koos ja mõni musitseeris ka, aga sügisel see kõik jäi ära. See ka kuidagi enam väga ei aita. Itaallaste puhul see, mis aitab, on alati suhtlemine, kohtumine, olla teistega koos vastupidiselt üksi loodusesse minekule, see ei ole see ja seal loodust ei ole ka. See ongi see traagika, et suures linnas karantiini ajal ei olegi kuskile minna. Nii et ei oska keegi öelda, mis oleks see võluvits, kuidas psühholoogiliselt ja sotsiaalselt väja tulla sellest olukorrast," rääkis Monticelli.

Ka õigete sõnade leidmine väsinud rahvaga rääkimiseks on ülesanne, millega uus peaminister peab hakkama saama.