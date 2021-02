Malis sai arvatavas džihadistide rünnakus surma kümme sõdurit

"Sõjaväelaste positsioone Mopti piirkonnas Bonis ründasid raskerelvis isikud soomusautodega," ütles üks anonüümsust palunud julgeolekuametnik.

Veel mitmed sõjaväelased said haavata.

"Mopti lähedal asuvale Sevare lennuväljale toimetati kümne sõjaväelase surnukehad. Haavatud toimetati haiglasse," täpsustas hiljem üks valitsusametnik.

Suur osa Mali territooriumist on väljaspool valitsuse kontrolli. Riigis on alates 2012. aastal alanud rahutustes tapetud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid ning sajad tuhanded on oma kodudest põgenenud. Peamiseks lahingute tulipunktiks on riigi keskosa.

ÜRO pagulasamet (UNHCR) teatas hiljuti, et Aafrika Saheli piirkonnas hoogustunud vägivald on sundinud kodust põgenema üle kahe miljoni inimese.

Jaanuari algul toimus ÜRO Julgeolekunõukogus Mali kriisile pühendatud kohtumine.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres on väljendanud muret halveneva julgeolekuolukorra pärast, nimetades eriti murettekitavaks olukorda Mali keskosas.

Malis osalevad Prantsusmaa juhitavas terroritõrje operatsioonis ka Eesti kaitseväelased.