Senatis algab kohtuprotsess Donald Trumpi üle

Trumpi advokaatide hinnangul on protsess põhiseadusevastane, sest ta on juba ametist lahkunud, kuid demokraadid leiavad, et ta on toime pannud tõsise kuriteo. Esindajatekoda otsustas Trumpi tagandada jaanuari keskel, vaid nädal pärast Kapitooliumi ründamist.

Maria-Ann Rohemäe