Annetamine on üks lihtsamaid ja nähtavamaid viise head teha ja seeläbi ka ühiskonnana järjest kokkuhoidvamaks ja tugevamaks muutuda, kirjutab Martin Tulit.

Möödunud aastal avanes kõigil enammakstud tulumaksu tagasisaajatel esmakordne võimalus tagastatav summa annetada tervikuna või osaliselt heategevuseks mõnele tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuuluvale meelepärasele mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele organisatsioonile. Nii on see ka sel aastal.

Kuidas see annetamine siis ikkagi käib?

Kuna tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulub mitu tuhat mittetulundusühingut, sihtasutust ja usulist organisatsiooni, siis võib esmapilgul nende seast valikute tegemine tunduda keeruline.

Selle valiku tegemist võib aga lihtsustada annetuste kogumise hea tavaga liitunud ühingute nimekirjaga tutvumine. Nende ühingute puhul on kindel, et tehtud annetus on kindlates kätes ja raha kasutatakse otstarbekalt, eesmärgipäraselt ning läbipaistvalt.

Esitades elektroonilise tuludeklaratsiooni on võimalik tulumaksu tagastamisel kanda maksusumma oma pangakonto või maksu- ja tolliameti ettemaksukonto asemel annetusena mõnele abivajajale. Seda on võimalik teha vaid paari klikiga.

Olles ära täitnud oma tulud ja mahaarvamised ning enne tuludeklaratsiooni esitamist vajutanud "Lisa saaja"-nupule saab valida üks kuni kolm annetuse saajat. Kusjuures, annetamisest on kasu ka järgmise aasta tulude deklareerimisel, nimelt läheb annetatud summa arvesse tuleva aasta maksusoodustuste arvestamisel.

Mullu kasutas sellist uudset heategevusvõimalust enam kui 3500 inimest, kes kokku annetasid ligikaudu 136 tuhat eurot. Suurim annetatud summa oli 1200 eurot ning kõige rohkem ehk kokku ligi 20 tuhat eurot annetati Sihtasutusele Hille Tänavsuu Vähiravifond "Kingitud elu". Ligi 6600 eurot annetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile ning 6200 eurot Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule. Tervikuna moodustas annetatud summa tagastatud tulumaksust, milleks mullu oli kokku 187 miljonit eurot, umbes 0,07 protsenti..

Milline annetaja eestlane on?

Üldiselt on Eesti inimene järjest aktiivsem annetaja ja heategija, kuid kindlasti on meil veel arenguruumi. Charities Aid Foundationi koostatava World Giving Indexi 2018. aasta küsitluse andmetel on 27% Eesti inimestest eelmisel kuul raha annetanud. Sellega oleme 126 riigi hulgas tublil 66. kohal, edestades Lätit (21%), kuid jäädes maha Soomest (39%).

"Vaid 12 protsenti Eesti elanikest on sõlminud igakuise püsikorralduse regulaarseks annetamiseks, summast olenemata."

Mõni aasta tagasi Eestis TNS Emori korraldatud uuringust "Eestimaalaste valmisolek heategevuseks 2017" selgus, et üheksa inimest kümnest oleks valmis raha annetama. Samal ajal peab tõdema, et tegelikkuses teeb seda oluliselt väiksem osa Eesti elanikkonnast. Veelgi vähem leidub meil püsiannetajaid, vaid 12 protsenti Eesti elanikest on sõlminud igakuise püsikorralduse regulaarseks annetamiseks, summast olenemata.

Positiivne on aga see, et vastavalt Kantar Emori 2020. aastasele jõuluaegsele uuringule ei vähendanud koroonakriis Eesti elanike plaani jõuluperioodil raha heategevuseks annetada. Edukalt läksid ka mullused annetustalgud, mil koguti juba üle 182 tuhande euro.

See kõik viitab, et kuigi nii ühiskonnas kui ka majanduses on keerulised ajad, ei ole me siiski teineteist ega abivajajaid unustanud ning oleme endiselt suutelised vastavalt oma võimalustele abivajajate toetamiseks õla alla panema.

Rahvusspordist heategevusspordiks

Kui te pole tuludeklaratsiooni veel esitanud, siis võtke hetk ja mõelge, kas võiksite olla sel aastal hoopis heategija? Saan kindlalt lubada, et iga väiksemgi abi on väga oodatud.

Et jutt ei jääks siinkohal abstraktseks, siis näiteks kümneeurose annetuse toel on Varjupaikade MTÜ-l võimalik vaktsineerida üks varjupaigaloom või annetades 25 eurot Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule, aitad kaasa mitme lapse ravile ja saadad raviga seonduvad korduvad kiireloomulised analüüsid Soome või Taani laborisse uuringuteks.

Annetamine on üks lihtsamaid ja nähtavamaid viise head teha ja seeläbi ka ühiskonnana järjest kokkuhoidvamaks ja tugevamaks muutuda. Heategijate abiga aidatakse abivajajaid ja päästetakse elusid. Igapäevaselt. Aktiivsete kodanikena saame ise sõna sekka öelda, käed külge ja õla alla panna.

Seega võtame tuludeklaratsioonide esitamiseks rohkem aega, et senisest kiirest rahvusspordist kujuneks hoopiski iga-aastane heategevussport. Iga annetatud summa on abivajajate jaoks olulise ja võib-olla elu muutva tähtsusega.