Ülihea õuna-aasta annab mahlapressijatele tavalisest rohkem tööd

Räpina loomemaja hoovis on hunnikutes õunakotte, mis ootavad oma järge, et juba 11 aasta õunamahla valmistanud Lea Pihlapuu neist õunamahla pressiks. Tänavu peavad õunte toojad aga olema kannatlikud, sest kuna õunu on palju, kulub ka mahla pressimisele rohkem aega. Üha rohkem soovitakse õunamahlale lisada kas arooniaid või viinamarju.

"Õunu on sellel aastal tõesti hästi palju, inimesed toovad hunnikute viisi õunu. Nüüd hakkab tulema see õige sügisõun. Talveõun on veel natuke toores, talveõun tuleb paari nädala pärast, aga praegu on sügisõun. Kuu algul toodi mulle pirne koos õuntega, siis tegin arooniat ja homme keegi tahab saada viinamarja-õunamahla," lausus mahlameister Lea Pihlapuu.

Kuid Põlvas on Ivar Kanarik oma kodu õuele ehitanud õunamahla pressimise töökoja, mida ta pidevalt uute leiutistega täiendab. Sellel sügisel mõtles ta välja, kuidas oma selga säästa ja puldist juhitava vintsiga tõsta rasked õunakotid purustaja juurde.

"Eks see sai Vene ajast alguse, kui käsitsi tuli kruvida segupressi tugevust. Nüüd on see hüdrauliline ja segu kotti laskmine on tehtud küllaltki lihtsaks, ei pea käsitsi ammutama sealt toobriga. Mina teed seda, sest see ei ole mul ainult õunapress, lõhun selle aparaadiga talvel puid ja sügisel teen mahla, nii et multifunktsionaalne aparaat on mul," rääkis Kanarik.

Kauaks õunu jätkub, kui praegu selline õunauputus on?

"Kui miinus viis (kraadi) tuleb, siis lõpetan pressimise ära ehk novembri keskpaigani või detsembri alguseni võib-olla," ütles Kanarik.