X!

Michal: raha Rail Balticule tuleb Euroopast kindlasti

Eesti
Krtisten Michal.
Krtisten Michal. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Rail Balticu ehituse ajatamine annab Eestile võimaluse kasutada kalli laenuraha asemel Euroopa Liidu raha ning vajaminev raha euroliidult ka kindlasti saadakse, ütles "Aktuaalses kaameras" peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

Riigieelarve defitsiit on järgmisel aastal neli protsenti SKP-st ja kaks miljardit eurot tuleb meil juurde laenata. Jah, defitsiit on väiksem kui tänavu, aga see on ikkagi väga suur puudujääk. Kas tõesti ei andnud rohkem teha?

Kolm aastat me oleme kärpinud kümme protsenti ja sellel aastal uue eelarvega veel 235 miljonit ehk peaaegu 250 miljonit. Sisuliselt saime palka tõsta ainult neljas valdkonnas, investeeringuid oleme ajatanud. Seda, et me jõuaksime neljalt poolelt nelja protsendini, on soovitanud eelarvenõukogu, Eesti Pank. Seda poole protsendi võrra vähendamist võiksid järgmised valitsused kas meie osalusel või peale valimisi teiste poolt ka teha.

Kriitikud ütlevad, et need on kõik raamatupidamislikud ja kosmeetilised numbritega mängimised. Te olete ka ise öelnud, et kärped tulevad suuresti majanduskasvult, aga ka suurte taristuinvesteeringute edasilükkamise arvelt. Miks te ei ole isegi arutanud laiemalt püsikulude kärpimise teemadel?

Esiteks ma ütleks – mida need kriitikud ikka muud saavad rääkida kui kõlavaid pealkirju, sloganeid tuleb sealt palju. Me oleme loomulikult kärpinud nii püsikulusid kui ka tööjõukulusid. See on vist esimene kord, kus peale 2009. aasta majanduskriisi – Ardo Hansson on sellest pikemalt ka kirjutanud – kärbitakse püsikulusid ja majandamiskulusid. Ja ma toon ühe näite – töötukassas iga viies inimene lasti lahti, läks, võttis ennast töötukassas arvele; maa- ja ruumiametis iga viies inimene lasti lahti ja nii edasi.

Ma toon ühe näite – 1995. aastal oli sama maksukoormus, mis praegu, 35 protsenti, kaitsekulud olid alla protsendi, nüüd on üle viie protsendi. See näide on väga lihtne – kõik muud valdkonnad on pidanud sellepärast koomale tõmbama.

Defitsiidist on üha raskem välja tulla: laen kasvab, intressimaksed kasvavad, tekib spiraal – kui me praegu sellele pidurit ei pane, siis pärandate järgmistele valitsustele veel hullema olukorra, kui praegu on.

Ma siiski ütleks – nagu eelarvenõukogu ka ütles ja nad harva tunnustavad – see, mida meie tegime, tõmbasime koomale läbi aastate ja tõmbasime koomale ka järgmises eelarves. Valimiseelsel ajal tavalised poliitikud on lahked jagajad – meie vastupidi, tõmbasime vabatahtlikult väiksemaks kulutusi. Kui järgmised valitsused suudavad sama poole protsendi kaupa tõmmata koomale, siis see kindlasti võlasurvet tulevikus leevendab.

Ometi on Eesti Pank jätkuvalt heitnud ette, et ei ole suudetud kokku leppida, kuidas parteiüleselt võlakoormust leevendada või (kasvu) peatada.

No minu ettepanek oli, kuivõrd parteiülesed kokkulepped tihtipeale ei ole isegi väärt seda paberit, mille peale need kirjutatakse, et olekski mõistlik teha täpselt nii, nagu meie tegime. Me lubasime ja tegime, võtsime pool protsenti eelarvedefitsiiti vähemaks. Ehkki pärast kolme aastat kärbet tähendas see, et me kulutame järgmisel aastal vabatahtlikult pea 250 miljonit vähem. Kas te arvate, et seda on lihtne teha valitsuses pärast seda, kui kogu riik on dieedil olnud? Ei ole, see on väga keeruline.

Samuti kärbe Rail Balticu arvelt – ometi need kulutused tuleb hiljem teha ja suure tõenäosusega ka palju kallimalt.

Jälle pole päris korrektne. Rail Balticu puhul on nii, et kui seda ehitada järgmise eelarveperioodiga ehk aastani 2034, on võimalik mitte ise raha selleks laenata ja sellelt intresse maksta, vaid kasutada eurorahastust, nagu algselt Rail Balticuga oligi mõeldud.

Räägite 600 miljonist, mis on tegelikult ju veel jagamata – seda raha ei ole ja võib-olla ei tule ka.

See raha kindlasti tuleb.

Kuidas te teate seda?

Sellepärast, et Euroopas on taotlus kümme miljardit sellele projektile. Mina lähen selle laua taha, kus riigijuhid räägivad (Euroopa Liidu) eelarvet läbi. Me küsime seda raha, Balti riigid küsivad, ma tean, mina olen selle laua taga.

Küsida ju võite, aga see ei tähenda, et te seda ka saate.

Ma võin kihla vedada – veame kihla siin, otse-eetris, et saame?

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:34

ETV spordisaade, 28. september

22:25

Mihkelson: praegu on Venemaal õhus selge ülekaal

22:05

"Välisilm": kas Läti seimi järgmine koosseis on rohkem ida- või läänemeelne?

22:02

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:53

ERR New Yorgis: Ukraina sõda kujundab endiselt Ida-Euroopa julgeolekut

21:45

ERR Kiievis: ukrainlased valmistuvad järjekordseks raskeks talveks

21:38

Michal: raha Rail Balticule tuleb Euroopast kindlasti

21:36

Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

21:32

Ülihea õuna-aasta annab mahlapressijatele tavalisest rohkem tööd

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:33

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

20:31

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

13:42

Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi Uuendatud

15:58

Eestis levivad taas sügelised

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

07:10

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

10:28

Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

27.09

Serbia president teatas tagasiastumisest

27.09

Wadephul kaitses oma kohtumist Lavroviga

ilmateade

SPORT

22:34

ETV spordisaade, 28. september

22:02

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

21:36

Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

loe: kultuur

18:56

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

18:29

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

17:45

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

loe: eeter

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

16:25

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

15:45

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

Raadiouudised

18:45

Euroopa Liit jagab laiali 6,6 miljardit eurot Ukraina abiga seotud fondist

18:45

Päevakaja (28.09.2026 18:00:00)

18:40

Eesti digisektor: ELi andmekaitse muudatused võivad piirata ettevõtlust kogu Euroopas

18:00

Tuleva aasta riigieelarve kulud ületavad tulusid 800 miljoni euroga

15:30

Eestis levivad taas sügelised

15:25

Raadiouudised (28.09.2026 15:00:00)

12:30

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

12:30

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

12:25

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

09:55

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo