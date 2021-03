USA noorte skautide ühing (The Boy Scouts) teatas, et asutab vähemalt 300 miljoni dollari suuruse ohvrite fondi, mida rahastatakse osaliselt Norman Rockwelli maalide müümisega. Selle eesmärk on tegeleda seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjadest tulenevate maksetega.

Seksuaalse kuritarvitamise süüdistuse noorte skautide ühingu vastu on esitanud enam kui 85 000 endist liiget, teatas The Guardian. Ohvrite fond on osa skautide organisatsiooni poolt esitatud saneerimisettepanekust.

Saneerimisettepanekust ei selgu, kui palju skautide ühing oli valmis ohvritele maksma. USA üleriigilisel skautide organisatsioonil oli pankroti taotlemisel vara üle miljardi dollari. Kohalikel piirkondlikel organisatsioonidel oli samuti mitme miljardi dollari väärtuses varasid, teatas Los Angeles Times.

USA osariigid on viimastel aastatel võimaldanud rohkematel kaebajatel hagisid esitada. See tähendab, et noorte skautide ühing peab ohvritele lähiaastatel tõenäoliselt maksma sadu miljoneid dollareid kahjutasu.

Üle 50 Rockwelli õlimaali müük võib aidata rahastada ohvrite hüvitusfondi. Samuti aitaks fondi rahastada skautide "nafta- ja gaasihuvide" tulud.

Advokaat Paul Mones, kes esindab sadu süüdistajaid, kritiseeris skautide organisatsiooni pankrotitaotlust.

"Tegemist on tohutu probleemiga, kas nad tõesti kavatsevad ohvrite eest hoolitseda nii nagu vaja? Ma ei usu," ütles Mones.

Kohalike skautide nõukogu sissemaksed ohvritefondi on samuti tekitanud kriitikat. Nende sissemaksed jäävad vabatahtlikuks.

"Tundub väga selge, et skaudid üritavad varjata tõsiasja, et need kohalikud organisatsioonid ei maksa õiglast summat," ütles advokaat Michael Pfau.

"Kava näitab, et tehtud on märkimisväärseid edusamme ja me jätkame koostööd kõigi osapooltega. Me tahame pakkuda ohvritele õiglast hüvitist ja täita muid rahalisi kohustusi," teatas noorte skautide ühing.