Järgmisel esmaspäeval avab ITK uue COVID-haigete osakonna 24 voodikohaga, mis tõstab COVID-haigete voodikohtade arvu haiglas 151-ni. Allikvee sõnul on see praegu ITK võimekuse lagi.

"Kui me avame esmaspäeval uued voodikohad, siis erakorralisest tööst ei vabasta meid keegi. Kui tuleb järgmine samm ja räägitakse terviseameti poolt 1500 voodist (üle Eesti), siis ma seda ette ei kujuta, sest puudu jääb personalist. Kahjuks me ei õppinud kevadest, kui oli puudus õdedest. Kui kevadel oli näha, et on vaja midagi teha, oleks olnud vaja sügisel avada täiendav vastuvõtt. Meil on puudu (minimaalselt) üle 500 õe Eestis, tegelik vajadus on 4000," rääkis Allikvee.

Allikvee sõnul tähendab praegune tervishoiutöötajate puudus, et ravikvaliteet langeb, ja seda on inimestele keeruline selgitada.

Allikvee kritiseeris valitsuse aeglast reageerimist tervishoiutöötajate puudusele. "See, et me oleme harjunud tegema asju üliaeglaselt, ei tule kriisiolukorras kasuks. On vaja kiireid, resoluutseid otsuseid," ütles ta.

ITK-s on kolmapäeva seisuga 108 koroonapatsenti, mis tähendab, et kõik COVID-haigete voodikohad on hõivatud. Allikvee sõnul on murettekitav see, et suureneb lapseootel haigestunute arv.