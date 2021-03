Enne koondumisloa väljastamist ja tehingu lõpuleviimist jätkub Imatra Elektri klientide jaoks kõik vanaviisi. Kui tulevikus peaks kaasnema muudatused elektrilepingutes või võrguteenusega seotud toimingutes, teavitab Elektrilevi sellest kliente aegsasti ette.

"Tehinguks tuli initsiatiiv Soome energiakontsernilt Imatran Seudun Sähkö, kes soovis Eesti ärist väljuda ja jätta see professionaalsetesse kätesse. Kuna see läks kokku meie sooviga jaotusvõrguäri laiendada, jõudsimegi kokkuleppele," kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Imatra Elektri kliendid maksavad võrgutasu eest praegu keskmiselt ligi 12 protsenti enam kui Elektrilevi kliendid. Kahe ettevõtte ühendamine ja süsteemide täielik integreerimine võtab aega ligi kaks aastat ning pärast seda võrguteenuse hind ühtlustub.

"Finantsplaanis näeme ette, et investeerime Imatra võrgu töökindluse kasvatamisse iga-aastaselt praegusest tasemest enam. Kindlasti aitavad investeeringud saavutada ka suuremat efektiivsust, eelkõige just infosüsteemide ühtlustamise vaates," selgitas Härm.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000. Eesti suuruselt kolmandal jaotusvõrguettevõttel Imatra Elektril on üle 25 000 kliendi. Ettevõte haldab ligi 3100 kilomeetrit elektriliine ja 1300 alajaama.