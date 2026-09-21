Eesti uueks esindajaks EL-i poliitika- ja julgeolekukomitees saab Julika Luts

President Alar Karis nimetas Eesti uueks esindajaks Brüsselis Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC) Julika Lutsu.

PSC on suursaadikute tasemel tegutsev alaline töörühm, kus liikmesriikide esindajad koordineerivad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat ning valmistavad muuhulgas ette välissuhete nõukogu otsuseid.

Seni esindas Eestit komitees suursaadik Lauri Kuusing, kes naaseb välisministeeriumisse.

Julika Luts töötab praegu EL-i välispoliitikajuhi Kaja Kallase kabinetis isikliku assistendina.

Varem on Luts töötanud erinevatel ametikohtadel välisministeeriumis, Brüsselis Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures ning ka Eesti saatkonna asejuhina Türgis.