Ekspertkomisjon soovitab ühte vaktsiinisüsti ka läbipõdenutele

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et otsus kaotada AstraZeneca vaktsiiniga poogitavate vanusepiir aitab vaktsineerimisega kiiremini edasi liikuda. Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab ühe vaktsiinisüsti teha ka neile, kes on koroona läbi põdenud.

Vaktsineerimisega hõlmatus erineb Eestis maakonniti. Terviseameti andmetel on see kõige väiksem Harjumaal ja Ida-Virumaal, mis on samas Eesti kõige suurema nakatusjuhtude arvuga piirkonnad. Harjumaal on vaktsineeritud 4,1 protsenti elanikkonnast, Ida-Virumaal vaid 2,5, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme erinevate pilootprojektidega, ka sel nädalavahetusel, pannud rohkem rõhku Tallinnale, Ida-Virumaale ja suurematele keskustele, kus on tihedam asustus ja ka suurem nakkusrisk," ütles Kiik.

Kõige rohkem elanikke on vaktsineeritud saartel - Hiiumaal 11,9 ja Saaremaal 9,4 protsenti. Tanel Kiik selgitas, et saartele on viidud kõige rohkem vaktsiini logistilistel põhjustel ja tänu sellele on seal ka kõige rohkem vaktsineerituid.

Haigekassa andmetel oli esmaspäevase seisuga pensionäride seas kõige vähem vaktsineerituid 70- kuni 79-aastaste seas.

Kiige sõnul aitab vaktsineerimist kiirendada eilne immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsus vaktsineerida AstraZenecaga ka vanemaealisi ja pikendada vaktsiinidooside vahelist aega.

"See annab meile võimaluse märtsi teises pooles, aprillis, mais liikuda edasi algselt kavandatust kiiremini. Me oleme kokku leppinud, et kõik inimesed, kellel on vaktsiinikuur pooleli, saavad selle vastavalt senisele skeemile," märkis Kiik.

Need kes saavad esimese vakstiinidoosi kutsutakse AstraZeneca vaktsiini puhul tagasi 12 nädala ja Pfizer-BioNTechi vaktsiini puhul kuue nädala pärast, ütles Kiik.

Neljapäeval Euroopa ravimiametilt heaksiidu saanud Jannssen Pharmaceutica koroonavaktsiini tuleb manustada ainult üks doos. Selle vaktsiini tarnete graafikut Eestil veel pole, Kiige sõnul on räägitud aprillist.

"Praegu teame teise kvartali puhul Pfizer-BioNTechi, Moderna ja AstraZeneca esialgseid koguseid, mis peaks kõigi kolme peale kokku olema 800 000 vaktsiinidoosi, mis tähendab seda, et meil on võimalik praegu ka uute nö vaktsiini kahe doosi vahelise perioodi valguses pakkuda kõigile Eesti elanikele vähemalt ühe doosi vaktsineerimist juba teise kvartali lõpuks," rääkis Kiik.

Eesti on Janssen Pharmaceutica vaktsiini broneerinud 300 000 vaktsiinidoosi, millega saaks vaktsineerida sama palju inimesi.