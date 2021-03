"See ravim läheb haigekassa enda poolt rahastatavate ravimite loetellu alates aprillikuust. Haiglatel on võimalik ka seda sealtkaudu vajadusel tellida," kinnitas Kiik ERR-ile.

Lisaks on plaanis Remdesiviri hankida 2021. aasta lisaeelarve rahastusega.

Haigekassa juht Rain Laane kinnitas ERR-ile, et Remdesivir läheb haigekassa hinnakirja alates 1. aprillist. "Siis saame tasuda selle eest otse haiglatele, kui nad seda ravimit hulgimüügist ise soetavad," lisas ta.

Laane selgitas, et Remdesivir aitab koroonahaigetel haiglast kiiremini välja saada ja on seetõttu tähtis haiglate koormuse vähendamisel.

"On tavapärane, et haigekassa tasub ravimite eest, mida haiglates kasutatakse. Nii saab see edaspidi olema ka remdesiviiri puhul. Ravimi lisamist loetellu toetas ka haigekassat nõustav ravimikomisjon, kes tuvastas, et ravim on efektiivne, õigel kasutamisel ohutu ning selle kasutamine on ka majanduslikult mõistlik," rääkis Laane.

"Loomulikult on ka vajadus praeguses olukorras sellise ravimi järele väga suur. Seega vastas ravim kõikidele ravikindlustuse seaduses toodud nõudmistele," lisas ta.

Isikukaitsevahendite varud on piisavad

Kiik rääkis, et isikukaitsevahendite osas on olukord hea, riigi ja haigekassa rahastusel soetatud isikukaitsevahendite reservid on piisavalt suured.

Samuti on Kiige sõnul haigekassa eelarves vahendeid varude pidevaks uuendamiseks.

Kiige sõnul on valitsuses tehtud otsus hakata riigi kesksest varust isikukaitsevahendite jagamine kohalike omavalitsuste asutustele ja toimetuleku raskustes inimestele.

"Selle reservi kasutamise põhimõtted ja loogika on see, et meil ei ole mõistlik hoida riiklikus varus miljoneid isikukaitsevahendeid, vaid pigem neid kriisi ajal ikkagi kasutada," rääkis Kiik.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et keskses varus on vahendeid piisavalt.

"Näiteks 10 miljonit maski, respiraatorit ja muid erinevaid vahendeid. Me oleme ka välja jaganud. Hooldekodudele jagasime eelmisel nädalal veel kaks miljonit, kohalikele omavalitsustele miljon," rääkis Aab.

Tanel Kiik rääkis ka, et seni ei ole temani haiglatelt isikukaitsevahendite teemal abipalveid jõudnud.

"Laiemalt võib öelda, et praegu maailmas on isikukaitsevahendite tootmisvõimsused ülikõrged, seda ka Eesti pinnal, võrreldes pandeemia eelse ajaga," ütles Kiik veel.