Riik avalikustas kogu Eesti 3D kaardi

Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann selgitas, et Geo3D strateegilise programmi alusel täieneb lähiaastatel ameti 3D andmete ja teenuste portfell oluliselt. Äsja kättesaadavaks tehtud 3D kaart ongi esimene avalikult kasutatav lahendus.

"Loodame, et see leiab laialdast kasutust nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel," märkis ta.

Maa-ameti loodud maapinna kõrgusmudel ja hoonete 3D mudelid võeti esimesena kasutusele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) arendatud e-ehituse 3D kaksikus.

Uus digitaalne tööriist võimaldab kolmemõõtmelises vaates näha näiteks seda, kuidas hoone sobitub olemasolevasse keskkonda, milliste piirangutega tuleks hoonet planeerides arvestada ja kuidas langevad hoonele varjud. 3D kaksik on abiks eelkõige ehitatud keskkonda puudutavate otsuste langetamisel ja menetluste läbiviimisel.

Maa-ameti hoonete 3D mudelid on loodud automaatse andmetöötlusega ameti kogutud aerolaserskaneerimise andmetest. Olemasolev 3D kaardirakendus võimaldab 3D andmeid asetada kasutaja jaoks tavapärasesse konteksti, kuvades neid koos maa-ameti teistest kaardirakendustest tuttavate andmekihtidega, nagu näiteks katastripiirid ja maakasutuse kitsendused.

Lisaks hoonetele on kaardirakenduses näha ka maapinna kõrgusmudel, teatud linnades aerolaserskaneerimise punktipilved ja modelleeritud taimkate. Samuti on loodud võimalus pärida hoone kohta andmeid erinevatest registritest.

Kui maa-ameti loodud hoonete 3D kiht näitab objektide välisseinu ja detailseid katusekujusid, siis 3D kaksikus saab seda võrrelda ehitisregistri andmete põhjal loodud hoonete 3D kihiga. Esmakordselt kolmemõõtmeliseks muudetud ehitisregistri andmed annavad olulist infot eelkõige ehitus- ja kinnisvarasektorile.

MKM-i digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar märkis, et esialgu võib 3D kaksik pakkuda veel siin-seal üllatusi. "Ehitisregistris on praegu veel osa hoonetel kõrgusandmed puudu või need pole päris korrektsed. Seetõttu on rakenduses näha näiteks pilvelõhkujaid, mida Eestis tegelikult ei kohta," selgitas ta.

Nii maa-ameti 3D kaardirakenduse kui ka e-ehituse 3D kaksiku näol on tegu rakendustega, mis on oma arengu algusjärgus. Tulevikus lisandub neile uusi võimalusi ja andmekihte, mis aitavad teha paremaid otsuseid ruumiplaneerimisel.

3D kaksiku arendustöö tegi AS Datel.