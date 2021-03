Jaanus Karilaid: pandeemia annab riigireformile sädeme

Mida teha, et ettevõtjad ja kodanikud ei süüdistaks poliitikuid kiusamises ja arengu takistamises? Vastus on, et tuleb teha riigireform ennaktempos, kirjutab Jaanus Karilaid.

Olen nõus Jüri Raidlaga, kes väitis ühel riigikogu riigireformi toetusrühma koosolekul, et eelnõu 181 OE suur üldisus ja vähene konkreetsus võimaldab riigikogul kujundada sellest eelnõust tõeline riigireformi alusdokument.

Kõikide kaalukamate erakondade, sh riigikogus esindatud viie erakonna allkirjad on riigireformi memorandumi all. Ka see peaks olema lisagarantii. Eesmärk on püsiv - et riik ja kohalik omavalitsus suudaksid teenuseid korraldada kvaliteetselt ja efektiivselt.

Leiame sadu näiteid selle kohta, et arengupidurid on just bürokraatia masinavärgis sees ning poliitiline juhtimine ei vii tulemuseni või kujuneb sellest avalikkusele vastaseis ametnikkonna ning poliitiku vahel. Alates terviseameti vastuolulistest sõnumitest kuni pikale veninud detailplaneeringuteni Tallinnas. eriplaneeringute üüratutest tähtaegadest pole mõtet rääkidagi.

"Investeeringute ligitõmbamiseks peaks asjaajamine Eestis olema aga lihtne, kiire ja läbipaistev."

Ettevõtluse arendamisel on oluliseks takistuseks kujunenud erinevate lubade arv ja nende andmise pikad menetlustähtajad. Investeeringute ligitõmbamiseks peaks asjaajamine Eestis olema aga lihtne, kiire ja läbipaistev. Pikemad menetlusajad võrreldes teiste riikidega, eriti meie naabritega, on saanud takistuseks Eesti ettevõtluse arengule ning regionaalsele ja ülemaailmsele konkurentsivõimele.

Üks suuremaid edulugusid halduskoormuse (regulatsioonide) vähendamisel, millest Eesti riigireformi raames eeskuju võtta, on Holland. Hollandil õnnestus aastatel 2003–2007 vähendada ettevõtjatele seatud halduskoormust mahuliselt 25 protsendi võrra ja rahaliselt nelja miljardi euro võrra.

Mida teha, et ettevõtjad ja kodanikud ei süüdistaks poliitikuid kiusamises ja arengu takistamises? Vastus: riigireform ennaktempos. Eelmine võimuliit tahtis seda venitada pika laine peal, jõulist lepet ei tulnud ei ajateljel ega sisus. Nüüd loodan, et Reformierakonnaga ei korda me seda viga.

Riigireform tuleb konsensuslikult "tõlkida" arusaadavasse keelde. Näiteks: menetlustähtaegade lühendamine kaks korda, kus see vähegi võimalik on, probleemist lahenduseni või selge vastuseni ei saa minna mööda pikki kohtuteid, digihüpe riigilt inimesele, võrdne kohtlemine ja inimese tunnetus – riik, see on minu oma – peabki sisalduma reformi sisus.

Riigikogu rolli tõstmine ja presidendi otsevalimine jäävad samuti eesmärkidena püsima. Esimese täitmine tundub olevat nüüdses situatsioonis usutavam.

Eelmine valitsus andis 181 OE abil raamid, nüüd on aeg see sisuga täita. Praegu on riigireformi teemal 101 arvamust, see oleks vaja ühiselt taandada ühele. Aeg veereb.