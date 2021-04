Ratas: presidendi hinnang minu valitsuse tööle valmistab pettumust

"Presidendi hinnangud minu juhitud valitsuse, aga laiemalt sadade inimeste tööle, kes on tänaseks enam kui aasta panustanud COVID-19 vastaste vaktsiinide tarnesse ning Eesti inimeste vaktsineerimise korraldamisse, teevad nõutuks ning valmistavad pettumust," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

"Eesti ei ole täna Euroopa Liidus vaktsineerimise kiiruselt kolmas seetõttu, et otsused lakkasid olemast ning aasta möödus mitte midagi tegemise tähe all. Vastupidi, tegutsema pidi kiiresti ning toona täiesti uues ja enneolematus olukorras. Kutsusime kokku teadusnõukoja, kinnitasime vaktsineerimise kava ja põhimõtted, seisime tugevalt Eesti jaoks mõeldud vaktsiinitarnete eest ning korraldasime vastava logistika. Samal ajal toetasime piirangute ajal meie tervishoiuvaldkonda, ettevõtlust ja inimesi, mis on aidanud meil kriisis üheskoos toime tulla. Vaktsiinilepinguid sõlmides tegime ettevaatavaid otsuseid teadmata, millised vaktsiinid esimesena turule tulevad, kuidas Eesti inimesed need vastu võtavad ning milline saab olema viiruse kulg," lisas ta.

Ratas märkis, et eelmine valitsus langetas Eesti kriisist väljatoomiseks mitmeid strateegilisi otsuseid.

"Poole aastaga, kohati vaid mõne nädalaga on selgelt väga palju muutunud nii teadmistes kui ka soovitustes, mida eksperdid on COVID-19 meetmete ja erinevate vaktsiinide kasutamise puhul andnud. Väita aga, et segadused tulenevad sellest, et töö on jäänud tegemata, pole põhjendatud ning selliste väidete korral oleks presidendil kindlasti kohane välja öelda ka konkreetsed ettepanekud, mil moel saanuks vaktsineerimist piiratud ja heitlike vaktsiinitarnete tingimustes kiirendada. Veelgi õigem olnuks need ettepanekud teha vaktsineerimise planeerimise ajal, mitte tagantjärele üldsõnalise kriitikana," kirjutas Ratas.

President ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimist korraldada on olnud aega terve aasta, kuid selle tööga eelmises valitsuses algust ei tehtud.

"Kas poleks mitte pidanud vaktsineerimiseks ja selle korraldamiseks valmistuma juba aasta tagasi. Me ei teinud seda. Jõudnud aega, mil meil on piisavalt vaktsiine, peame vaktsineerimisülesannet lahendama startupilikult. /.../ Minu etteheide seisneb selles: meil puudus tegelikult vajadus reageerida nagu start-up. Meil oli võimalus planeerida vanakoolimeetoditega terve aasta," sõnas Kaljulaid lehele.

"Inimesed, kes oleksid pidanud eelmisel aastal planeerimisprotsessid algatama, ei teinud seda – oli see minister, ametnikkond, mõni osakond. Kõik eksisid. Eksisid ka need, kes lootsid, et vaktsineerimine saab teoks, aga ei esitanud piisavalt kontrollküsimusi, et selle toimumises veenduda. Eksis kogu eelmine valitsus: strateegiline juhtimine tegelikult lakkas," rääkis ta.