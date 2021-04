Portugalis valmis maailma pikim jalakäijate sild

Portugalis valmis maailma pikim jalakäijate rippsild. Valitsus loodab, et sild toob kasu riigi turismisektorile.

Sild on 516 meetrit pikk ja asub Arouca rahvuspargis. Sild asub kiirevoolulise Paiva jõe kohal. Silda ehitati kaks aastat.

Arouca linnapea Margarida Belemi sõnul aitab sild arendada linna turismisektorit.

"See sild on meie jaoks väga oluline. See meelitab ligi rohkem investeeringuid, rohkem inimesi. Piirkonna kohalik elanikkond vananeb kiiresti, noored kolivad suurlinnadesse," ütles kohalik giid Emanuel.

Sild avatakse ametlikult pühapäeval. Neljapäeval aga said silda ületada juba mõned kohalikud elanikud.

Hugo Xavier oli esimene inimene, kes silla ületas.

"Ma natukene kartsin, aga kogemus oli seda väärt. Tegemist oli tõelise adrenaliinilaksuga," ütles Xavier.

Enne Arouca silda oli maailma pikim jalakäijate sild Šveitsi alpides asuv Charles Kuoneni sild.