Tallinna Sadam otsib Admiraliteedi basseini sillale nime

"Vanasadam on ajalooline piirkond Tallinna linnas ja on olnud oluline linna kujunemisel. Ka silla nimi peab olema märgilise tähendusega, kuna sillast saab piirkonna uus maamärk, mis ilmestab ümberkaudset linnaruumi ja on tulevikus tõmbenumber nii linnakodanikele kui linna külastavatele turistidele," ütles Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal pressiteate vahendusel.

Metsali sõnul peab silla nimi olema meeldejääv ja rahvalikult suupärane kasutada.

Koostöös Tallinna nimekomisjoni ja Tallinna linnaplaneerimise ametiga käivitatud nimekonkurss toimub kahes etapis. Esimeses etapis saavad kõik soovijad perioodil kuni 10. maini esitada nimesid sisestades need Tallinna Sadama veebilehel oleva ankeedi kaudu.

Tallinna Sadama töötajatest moodustatud silla nimekomisjon valib nende hulgas välja kolm nime ja esitab need kooskõlastamiseks linnavalitsuse nimekomisjonile. Pärast nimekomisjoni heakskiitu toimub teises etapis avalik hääletus sobivaima nime leidmiseks.

Võitnud nime esitajale on Tallinna Sadam pannud auhinnaks 300 euro suuruse preemia, teisele kohale 200 euro suuruse preemia ja kolmandale 100 euro suuruse preemia. Lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja viis meenet.

Üle Admiraliteedi basseini kanali rajatav sild on Eestis ainulaadne pöörd-avatav sild ja hakkab ühendama A- ja D-terminaliga külgnevaid alasid. Silla idee sündis praktilisest vajadusest muuta inimestele liikumine kahe terminali vahel kiiremaks ja mugavamaks. Sadama suurem eesmärk on kujundada Admiraliteedi basseini ümbrusest uus linnaväljak ning sild ilmestab piirkonda ainulaadse arhitektuuriobjektina.

Silla projekteerisid Witteveen + BOS ja arhitekt Robert-Jan van der Veen arhitektuuribüroost Plein06 2017. aasta ideekonkursi võidutöö " New Balance 100" alusel. Silla ehitab KMG Inseneriehituse AS ja see valmib augustis 2021.

Silla rajamist kaasfinantseerib Euroopa Liit.