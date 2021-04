Pärnu poliitikud tülitsevad uue silla ehitamiseks vajaliku EL-i raha pärast

Pärnu poliitikud tülitsevad Euroopa Liidu raha pärast, mida oleks võimalik saada uue silla ehitamiseks. Reformierakond on selle raha eraldamise vastu, väites, et selle tingimuseks on praegune Kesklinna sild autoliiklusele sulgeda. Selgub aga, et Kesklinna sild läheb remonti umbes viie aasta pärast ja selle liikluskorralduse kohta pole lõplikku otsust.

Jutt on 8,6 miljonist, mille kohta Pärnu linn tegi taotluse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leidiski, et selle raha võiks Pärnule uue silla rajamiseks anda. Aga korduvalt on valitsus eelnõu tagasi lükanud, viimati juhtus see neljapäevasel istungil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Reformierakonna tingimus selle raha eraldamiseks on see, et Toomas Kivimägi ja Reformierakond pääseksid Pärnu koalitsiooni. Pärnu koalitsioon toimib hästi ka ilma Toomaseta," kommenteeris Pärnu linnavolikogu esimees, Keskerakonna liige Andrei Korobeinik.

Pärnu reformierakondlased aga kinnitavad, et seda raha ei tohi uue silla ehitamiseks anda.

"See 8,6 miljonit on kahjuks sellisest meetmest, kus tuleb tuua ohvriks praegune Kesklinna sild. Isegi, kui me teeme selle kaheksa miljoni pärast ühistranspordi ja kergliiklussilla, siis sellisel juhul see uus, kolmas sild, ei kannata seda liikluskoormust välja, mis 20-50 aasta pärast tulema peab. Me saame kindlasti uue silla, aga mitte vana silla hinnaga," ütles Pärnu volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jüri Lebedev.

Linnapea Romek Kosenkranius ütles, et Kesklinna silda saab hakata remontima alles umbes viie aasta pärast, kui uus sild on valmis.

"Pigem on selle meetme eesmärk olnud, et kesklinnas autoliiklus väheneb, aga milliste meetmetega, see on väga pikk tulevikuperspektiiv. Enne viit aastat Kesklinna sild remonti ei lähe ja selle aja jooksul on piisavalt aega mõelda, kuidas liiklust Kesklinna sillal korraldada. Kui leiab kinnitust selline fakt, et riigikogu liikmed, kes on Pärnust valitud riigikokku, on seisnud vastu Euroopa Liidu rahade tulekule Pärnusse, siis see on väga kahetsusväärne," rääkis ta.

Oluline on märkida, et kui Pärnu seda raha ei saa, siis on see Eestile kadunud.

"See rong ei ole läinud, aga see rong on kohe-kohe minemas. Selle raha kasutamiseks on konkreetne aeg, mis on praegu veel üle pooleteise aasta. Ükski teine Pärnu omavalitsus seda raha kasutusele võtta ei jõua, sest projekti peale Pärnu silla ei ole. Ja kui poole aastaga me otsusele ei jõua, siis see raha läheb Brüsselisse ja Eesti jääb sellest rahast ilma," selgitas Korobeinik.