Šoti parteid vaidlevad valimiste eel iseseisvusreferendumi üle

Nii Šotimaa Konservatiivid kui ka Šotimaa Tööpartei on uue iseseisvusreferendumi korraldamise vastu, kinnitades, et 2014. aasta iseseisvusreferendumi tulemused on praegugi asjakohased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tollal otsustasid šotlased Ühendkuningriigi koosseisu jääda.

Šoti Rahvusparteid juhtiva peaministri Nicola Sturgeoni sõnul on uus referendum vajalik, sest nii Brexit kui ka koroonakriis on šotlaste hinnangut iseseisvumisele ilmselt muutnud.

Valimistel ennustatakse kindlat võitu Rahvusparteile, konservatiivide hinnangul aga ei suuda Rahvuspartei ilma nendeta omavalitsust moodustada.