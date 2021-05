Inglismaa, Šoti ja Walesi kohalikud valimised annavad hinnangu riigi hakkamasaamisele

Ligi 48 miljonit inimest otsustavad, kes võiks sobida enam kui 5000 rahvaesindaja positsioonile.

Šotimaa puhul on taas kord üleval küsimus, kui hästi läheb Šotimaa Rahvusparteil. Selle juht Nicolas Sturgeon jalutas kolmapäeval Aberdeenis ringi ja veenis kohalikke hääletama tulema: "Panused on kõrged. Riik elab läbi suurimat kriisi, mida peaaegu keegi meist suudab mäletada. On väga tähtis, et valimised annaksid meile tugeva kogenud juhtkonna, kes on valmis otsuseid langetama."

Sturgeon kinnitas, et kõigepealt tuleb kriisist välja saada ja alles siis hakata rääkima iseseisvumisest. Viimane küsitlus näitas, et mõni koht jääb Rahvusparteil enamusest puudu. Teisalt, võib-olla on poliitik tabanud õiget närvi ja Šoti iseseisvus pole enam kõige tähtsam.

"Minu süda ütleb, et see oleks suurepärane, kuid mu pea kaalub majanduslikku poolt ja kuidas nii väike riik hakkama saab. Samas mulle meeldib koos töötamise idee. Brexit oli kohutav. Vihkan Euroopa Liidust lahkumist," rääkis Glasgow elanik Olive Burnside.

2014. aasta referendumil iseseisvumist toetanud ettevõtja James Cook on nüüd kõhklevam: "Kontseptsioon on suurepärane, aga oleme näinud, milline mõju oli Brexitil ja Euroopa Liidul. Piirid, maapiirid taas Inglismaa ja Šotimaa vahel. Valuuta küsimus pole lahendatud. Kolmas suur sündmus oleks meie kõigi jaoks kataklüsm."

Kui Šotimaal ei saa keegi Rahvuspartei vastu, siis Tööpartei loodab tugevalt raputada konservatiivide lootusi võita juurde kohalikke omavalitsusi Inglismaal. London jääb tänu linnapea Sadiq Khanile ilmselt Tööparteile, kuid mujal on keeruline, sest Keir Starmer hakkas erakonda juhtima alles aasta tagasi aprillis.

"See on esimene test. Võitleme iga hääle nimel. Kuid ma poleks eales arvanud, et peame ronima sellisesse mäkke nagu oleme roninud ühe aastaga. Kuid see võtab kauem aega," rääkis Tööpartei liider Starmer.

Tema vastasel, Konservatiivse partei liidril, peaminister Boris Johnsonil oli teistsugune sõnum: "Valik on selge: opositsiooniline Tööpartei, mis on täielikult kindlalt otsustanud jätkata poliitmängude mängimist või valitsus, mis jätkab oma agenda ja inimeste eesmärkidega.

Niisamuti panevad kaks suurt parteid sarved kokku Walesis, kus paarikümne aasta jooksul on parlamendivalimised võitnud Tööpartei.