Piirangute vastased avaldasid Vabaduse väljakul meelt

Vabaduse väljakule kogunes keskpäeval sadakond inimest, keda sotsiaalmeedias kutsuti meeleavaldusele seisma inimõiguste ja vabaduse eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajad väljendasid vastuseisu koroonat puudutavale infole, kandes loosungeid, kus kirjas justkui meedia valetaks, või riietust kirjaga, et koroonakriis on pettus.

"Öeldakse, et ühel pool on teadus. Vabandust väga, tänapäeval on maailmas väga palju seda teadust, mis räägib ka muud juttu. Ja nüüd minu küsimus on, kuidas me saame rääkida sellest kui vabadusest, kui teatud informatsiooni hoitakse kinni," kõneles laulja ja meelelahutustegelane Emil Rutiku meeleavaldusel.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Kalle Grünthal kritiseeris valitsust nõustavat teadusnõukogu ja vaktsineerimist. Kuigi vaktsineerimine on kõigile vabatahtlik, võrdles Grünthal seda katsega, milleks nõusolekut ei küsita.

"Me oleme sattunud meditsiinilise ja teadusliku katsetuse objektiks ja mitte keegi pole teie käest küsinud kunagi, kas te olete sellega nõus," kõneles ta.

Jurist Varro Vooglaid kritiseeris 2+2 reeglit, koroonapasside väljatöötamist ning nõudis politsei- ja piirivalvejuht Elmar Vaheri tagasiastumist.

"Kas te olete nõus, et mees, kes vastutab sellise politseipoolse psühhoterrori rakendamise eest rahumeelselt meelt avaldavate kodanike vastu ehk siis Elmar Vaher peaks võtma vastutuse ja astuma tagasi?" rääkis Vooglaid, kellele meeleavaldajad üheskoos jaatavalt vastasid.

Riigikogu liige Kalle Grünthal võrdles meeleavaldusi vabadusvõitlusega ja kutsus inimesi mitte taganema.

"Kui me aga kõik koondume, siis kukuvad kõik valitsused, sest enam me ei tagane," ütles ta.

Meeleavaldajate seas võis näha ka MMS-i propageerijat, EKRE poliitikuid ja Kremli-meelse rühmituse Öine Vahtkond aktivisti.

Meeleavalduse korraldajad nõuavad valitsuselt koroonameetmete lõpetamist, kuna meetmete tõttu on saanud hoobi mitmed majandussektorid. Samuti nõuavad meeleavaldajad mitme seaduse ja eelnõude, nagu näiteks NETS-i ja hädaolukorraseaduse tühistamist. Meeleavaldajad soovivad ka vaktsiinipasside sisseviimise plaanist loobumist.

Kõnelejatena astusid üles veel ka Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja ärimees Meelis Lao.